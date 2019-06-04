Клубы черного дыма видно из Кольцово: в Арамили сгорели склады с лакокрасочными материалами

Минувшей ночью в Арамили раздались несколько оглушительных хлопков, после чего окраину города озарили гигантские языки пламени, а в небо поднялись клубы черного дыма, которые были видны даже из Кольцово.

Около 3:00 в городе вспыхнули склады с лакокрасочной продукцией. За считанные минуты огонь распространился на 1500 квадратных метров. Возникла угроза возгорания соседнего склада со стройматериалами.

Фото: служба спасения "Сова"

Чтобы справиться с пламенем на такой площади местным огнеборцам пришлось вызывать подмогу из ближайших городов: Екатеринбурга и Сысерти. На месте был развернут штаб пожаротушения. Всего в борьбе с огнем задействовали 21 единицу техники и 50 человек.

Фото: служба спасения "Сова"

- Для бесперебойной подачи воды для целей пожаротушения задействована пожарно-насосная станция и передвижной пожарный водоем объемом 12 тонн. Забор воды осуществлялся от пожарного гидранта, который находится на расстоянии 500 метров от места пожара, также производился подвоз воды от реки, находящейся на расстоянии 1 километр, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Справиться с огнем пожарным удалось только спустя три часа. Тушение осложнялось сильным задымлением, к тому же из-за слишком высокой температуры разгерметизировались бочки с горюче-смазочными материалами, что еще увеличило площадь горения.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Склад со стройматериалами удалось отстоять, пострадавших во время пожара нет. Специалистами инженерно-химической лаборатории МЧС проведены замеры воздуха, превышения ПДК вредных веществ не зафиксировано. Угрозы для населения и окружающей среды нет.