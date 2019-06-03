Уральцем, который вывез мусор с Плотинки, заинтересовалась полиция

- Последние два дня мне приходят сообщения: «Пожалуйста, приберитесь теперь еще и в нашем дворе», - улыбаясь, говорит Сергей Новгородов.

А ведь он не дворник и даже не специалист по благоустройству города. Он обычный бизнесмен, глава метрологической лаборатории, обслуживающей промышленные предприятия. Но после того как в пятницу он за свой счет, не дожидаясь помощи от чиновников, вывез с Плотинки строительный мусор, валявшийся там несколько лет, ему стали все чаще и чаще приходить просьбы сделать то же самое и в других районах города. Сам же Сергей относится к этим сообщениям как к шутке, а свой поступок объясняет всего одним словом: «Накипело».

- Эта история началась около семи лет назад, - вспоминает бизнесмен. - Стояло летнее кафе. Потом его снесли. Остались балюстрады, ограждения такие. Каждое лето, когда я проходил мимо, удивлялся, почему они еще стоят? Но потом их кто-то все-таки унес, а пеноблоки остались.

На то, чтобы убрать камни, бизнесмену потребовалось три часа. Фото: Сергей Новгородов

Так они и лежали в пешеходной зоне на Плотинке. Но этим летом Сергей решил, что от них пора избавляться. Поводом к этому, как он уверяет, послужило противостояние из-за строительства храма в сквере у Театра драмы.

- Все воюют за сквер, в котором я вообще никогда не гулял, а вот то, как выглядит место, где я постоянно гуляю, меня не устраивает, - рассказывает Сергей. - Я принял волевое решение - просто хоть как-то решить проблему. Эти блоки мне никак не мешали, дорогу не закрывали, лежали на отшибе, но со стороны выглядели очень странно в этом месте и по факту превращали его в склад стройматериалов.

Бизнесмен обращался за помощью в мэрию, но отклика у чиновников не нашел и тогда решил вывезти пеноблоки самостоятельно.

- В пятницу утром я по объявлению в Интернете заказал Камаз и грузчиков, - говорит бизнесмен. - Когда он приехал, я просто подошел к охраннику у ворот и спросил, где взять ключ, чтобы вывезти мусор. Охранник мне открыл. Никаких пропусков или разрешений я не получал. Да, КамАЗ выехал на пешеходную зону, но он выехал с благой целью. За три часа эти пеноблоки мы погрузили и вывезли. За все это я заплатил из своего кармана 13 тысяч рублей. Что самое интересное, после пеноблоков там оставался мелкий мусор. И его потом еще два дня никто не убирал. А в выходные мне позвонили из полиции и попросили сказать данные водителя грузовика. Я отказался.

В администрации Екатеринбурга обещали прокомментировать эту ситуацию во вторник.