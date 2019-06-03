В центре Москвы при поддержке Tele2 прошел благотворительный утиный заплыв

В парке «Красная Пресня» прошел 5-й ежегодный благотворительный утиный заплыв, организованный фондом поддержки социальных инициатив в сфере детства “Навстречу переменам» и при поддержке компании Tele2 и газеты Metro. Мероприятие было насыщено множеством увлекательных занятий.

Организаторы в очередной раз показали и доказали, что благотворительность может быть веселой.

- Мы начинали наш проект в 2011 году, - рассказала председатель управляющего совета фонда поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» Татьяна Бурмистрова. - Тогда первым нашим партнёром стала компания Tele2. Мы запустили регистрацию фонда и так все началось. Уже на первый конкурс заявилось порядка 400 человек. Особое уважение хочу выразить Tele2. Мы делали ответственно социальное инвестирование, чтобы получать реальный результат. Конкурс по запуску уток появился в начале нулевых, этот опыт был перенят из-за границы. Уже первый заплыв привлёк колоссальное внимание, и с каждым годом мы стали проводить их все лучше.

Работа лектория по другим правилам. Фото: предоставлено организаторами

По словам PR-директора газеты Metro Анастасии Кокониной, этот праздник призван объединить родителей с их детьми.

- Это же так прекрасно, когда взрослые могут провести время с детьми на природе в одном из лучших парков Москвы, - добавила Анастасия Коконина.

Александра Фешина, руководитель фонда «Свет в руках», победитель 2018 года конкурса, организованного фондом «Навстречу переменам», призвала всех желающих вступать в ряды социальных предпринимателей, чтобы оказывать помощь тем, кому в этой жизни повезло чуть меньше.

- Это очень крутое занятие. Я сама начала помогать людям, попавшим в трудную ситуацию после того, как у меня погиб ребёнок. Именно в этот момент я поняла, что в России почти никто не помогает людям, которые оказались в беде.

Все началось с лектория по другим правилам, созданного по инициативе Tele2 и при поддержке фонда социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам», а также газеты Metro. Приглашенные эксперты делились с гостями опытом и знаниями в неформальной обстановке: в шатре на свежем воздухе и без всякого официоза.

Так, семейный психолог Дмитрий Колыгин посвятил свою лекцию теме нахождения подхода к ребенку, а частный детектив Екатерина Шумякина рассказала слушателям, как научить наших детей общаться с чужими людьми без страха, не подвергая при этом опасности свою жизнь? Также в лектории принял участие известный психолог и нарративный практик Филипп Жевлаков. Он поведал свой о методике налаживания отношений с детьми через клоунаду.

Далее последовала игровая лекция для детей и взрослых «Поиграем в города».

Участники побывали в 31 городе мира и узнали, почему англичане красят телефонные будки в красный цвет, зачем японцы наблюдают за сакурой, и где находится официальная пиратская столица. Время в лектории проходило так увлекательно, что слушатели даже не замечали, как летит время.

Начало утиного заплыва. Фото: предоставлено организаторами

Завершилась работа лектория выступлением руководителя Инклюзивного театрального проекта «ВзаимоДействие», артистки Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева – Маргариты Ребецкой. Оно было посвящено теме общения с детьми с ограниченными возможностями.

Во второй половине дня благотворительная акция подошла к своему главному мероприятию – утиному заплыву в пруду краснопресненского парка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/712531" frameborder="0"></iframe> Заплыв уточек в Москве.Олег Галимов

Основной замысел в том, чтобы приобрести уточку по символической цене и прийти на финиш как можно быстрее. Для этого участники заплыва использовали брандспойты с водой. Все собранные от заплыва деньги традиционно пойдут на поддержку социальных проектов в сфере детства.