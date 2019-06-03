2019-06-03T09:38:31+03:00
Экономика

Энергетики на защите птиц

Мероприятия по охране животного мира предусмотрены экологической политикой ПАО «ФСК ЕЭС»
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Две разные отрасли – орнитология и энергетика – объединяет одно общее дело: защита редких пернатых Уральского региона от гибели на ЛЭП. Чтобы оградить птиц от воздействия электрического тока, ежегодно энергетики устанавливают на своих объектах птицезащитные устройства (далее – ПЗУ) антиприсадочного типа.

- На объектах МЭС Урала в 2019 году будет установлено более 400 таких устройств. Они монтируются на всех новых ВЛ филиала, а также на уже действующих ВЛ в ходе ремонтных работ»,- отметил начальник отдела эксплуатации и диагностики ЛЭП филиала ПАО «ФСК ЕЭС, - МЭС Урала Алексей Кокшаров. Как отмечают орнитологи, чаще всего на ЛЭП гибнут крупные хищные птицы, размером больше сороки. Установка ПЗУ позволяет уменьшить ущерб природному миру и популяциям пернатых, в том числе редких орлов, аистов, филинов.

Одно из используемых в МЭС Урала ПЗУ антиприсадочного типа - ЗП-АП. Устройство устанавливается на траверсе высоковольтной линии рядом с местом крепления изоляторов и препятствует посадке птицы на траверсу. Кроме того, оно обладает отпугивающим эффектом за счет колебаний, вызываемых воздействием ветра. В результате гирлянда изоляторов защищена от повреждений, а сами птицы - от поражения электрическим током.

Мероприятия по охране животного мира предусмотрены экологической политикой ПАО «ФСК ЕЭС» и призваны минимизировать негативное воздействие на окружающую среду. При этом повышается и надежность электроснабжения потребителей, поскольку снижается количество отключений из-за «птичьего» фактора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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