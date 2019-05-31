2019-05-31T17:17:28+03:00
Происшествия

На Урале двое воспитанников детского сада отравились растворителем

Малышей госпитализировали с отравлением
Олег Галимов
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Дети отравились растворителем, который оставили на игровой площадкеДети отравились растворителем, который оставили на игровой площадкеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Каменске-Уральском двое маленьких детей отравились растворителем в детском саду № 9. Как рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуре, трехлетние малыши были доставлены в городскую детскую больницу с предварительным диагнозом: токсическое действие разъедающих веществ.

У детей отмечался кашель и характерный запах растворителя.

- Степень тяжести заболевания - легкая, жизни детей ничего не угрожает. В настоящее время проводятся лечебные мероприятия, - отметили в надзорном ведомстве. - По предварительной информации дети отравились токсическим веществом, который был оставлен на площадке после проведения родителями воспитанников покрасочно-ремонтных работ.

По предварительной информации, дети отравились растворителем, который оставили на площадке после проведения родителями покрасочно-ремонтных работ. Теперь в прокуратуре будут также выяснять, почему родители детей привлекались к выполнению работ

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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