Под Талицей по дороге в военкомат на Lada разбились четверо друзей

Сотрудники ГИБДД Свердловской области выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадали четверо молодых людей от 15 до 20 лет.

Друзья ехали в военкомат для прохождения медкомиссии, но на дороге между селом Бутка и Талицей Lada съехала в кювет и врезалась в дерево. За рулем сидел самый старший из товарищей, 20-летний парень стал единственным, кто не пострадал в аварии.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Два его пассажира 15 и 17 лет получили травмы в виде ушибов и ссадин. Еще один 16-летний друг был госпитализирован с вывихом берцовой кости.

- Стаж водителя составляет 2 года, проведенное освидетельствование на состояние опьянения показало отрицательный результат, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области. - Сам водитель пояснил, что он не справился с управлением, так как отвлекся на телефон.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Инспекторы напоминает, что водителю во время движения запрещается пользоваться мобильником, если по нему нельзя разговаривать по громкой связи без использования рук. Нарушение влечет административный штраф в размере 1500 рублей.