На станции Шарташ сломался и застрял поезд с 137 пассажирами

Железнодорожное происшествие случилось минувшим утром в Екатеринбурге. Один из поездов сломался в девятом часу утра, когда отправлялся от станции Шарташ.

- В поезде ехало 137 человек, - сообщают в пресс-службе Свердловской пригородной компании. - Он двигался из Нижнего Тагила на станцию Керамик. В 08:01 по местному времени по технических причинам на станции Шарташ он был остановлен. Для того, чтобы доставить пассажиров до конечной станции был отправлен дополнительный поезд.

Также некоторые пассажиры уезжали на попутном общественном транспорте.

- Он встал после того, как немного отъехал от станции. Сейчас на путях его уже нет, - добавляют в СПК.