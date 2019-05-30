2019-05-30T19:02:30+03:00
Общество

Радость в подарок: пациентов ОДКБ №1 поздравили с Днем защиты детей

Маленьким пациентам Областной детской клинической больницы №1 подарили детские журналы «Ерошкина полянка» и познавательные книжки
Алина Закусина
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В первый день лета отмечается День защиты детейВ первый день лета отмечается День защиты детейФото: Маргарита Власкина
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Накануне Дня защиты детей «Комсомолка» вместе с партнерами АО «Облкоммунэнерго» и АО «Екатеринбурггаз» отправилась в ОДКБ №1, чтобы подарить детям развивающие журналы «Ерошкина полянка», фломастеры и книги для творчества и нескучного выздоровления.

СПРАВКА КП: «Ерошкина полянка» – это специальный детский проект Издательского дома «Комсомольская правда». Главный герой всех выпусков – ежик Ерошка, любимец наших постоянных маленьких читателей. В журнале собраны не только игры, раскраски, и пазлы, но также поучительные истории и полезные материалы.

На праздник собралось много детишек с родителями Фото: Маргарита Власкина

На праздник собралось много детишек с родителямиФото: Маргарита Власкина

«Екатеринбурггаз» уделяет большое внимание профилактике газовой безопасности. В школах мы проводим уроки, на которых детям рассказывают о действиях в случае утечки газа. В летний период в загородных лагерях проходят квесты «Битва за газ». Ежегодно ко Дню защиты детей мы устраиваем праздник и награждаем участников конкурса детских рисунков. Мы всегда с радостью участвуем в таких проектах, как «Ерошкина полянка», поскольку воспитание ответственных потребителей газа с раннего возраста – наш приоритет», – рассказывает генеральный директор АО «Екатеринбурггаз» Валерий Боровиков.

Екатерина Мезинцева, руководитель отдела по связям с общественностью АО «Облкоммунэнерго», тоже поехала вместе с нами в хирургическое отделение детской больницы на встречу с малышами:

«Сложно представить себе худшее время, чем то, когда за окном лето и тепло, а ребенок вынужден лежать в больнице, скучать и грустить. Даже если все взрослые захотят, чтобы дети росли счастливыми и здоровыми, жизнь такова, что вне зависимости от наших желаний, ребятишки все же иногда болеют. Мы не в силах это изменить, но можем скрасить больничные будни ребят – занять увлекательными и полезными журналами с ребусами, загадками или комиксами по безопасности поведения на энергообъектах. Желаем всем детям скорейшего выздоровления. И спасибо докторам, что заботятся о маленьких пациентах!» – рассказала Екатерина.

Участникам раздали подарки Фото: Маргарита Власкина

Участникам раздали подаркиФото: Маргарита Власкина

Часть журналов и подарков мы сразу раздали детям, скучающим теплым майским днем в больничных стенах, а также оставили приятный сюрприз детям, которые находились на процедурах. Ведь праздник должен быть у всех. Елена Жукова, пресс-секретарь ОДКБ №1 рассказала, что больница тоже готовит подарок для своих пациентов к Дню защиты детей: многие малыши уже в пятницу готовятся к выписке, чтобы встретить лето дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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