В отпуск с ребенком: как отдохнуть без печальных последствий

Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. Это знают все и по возможности стараются воплотить этот лозунг в жизнь, планируя отпуск на море. Особенно он становиться актуальным, когда в семье появляются дети, т.к. каждый родитель стремится оздоровить свое чадо и, выбирая отдых на море, считает, что он успешно решит эту задачу. Планируя отдых с детьми у моря, родители задают себе множество вопросов. Попробуем ответить на те, которые у них возникают наиболее часто. Вопросы мы задали Главному детскому инфекционисту Управления здравоохранения Администрации Екатеринбурга Татьяне Викторовне Калугиной

ВОПРОС 1: С какого возраста можно отправляться с ребенком на море?

Если поездка к морю планируется в летний сезон, особых возрастных ограничений нет. Будут определенные неудобства в организации отдыха, если это ребенок первого года жизни (режим дня, кормление, особенности ухода). В том случае, если вы хотите устроить отдых с резким изменением климатических условий (из зимы в лето), то более подходящий возраст – это с 3-х лет либо, по отдельным рекомендациям, с 5 лет. Связано это с особенностями адаптации ребенка к меняющимся условиям среды пребывания. Резкое изменение климатических условий – это стресс для организма, а, следовательно, и удар по еще не до конца созревшей иммунной системе, что может привести к негативным последствиям.

Не лишним будет напомнить, что адаптация у детей, особенно раннего возраста, занимает от 2 до 3 недель, при том, что сам отдых за рубежом составляет обычно 10-14 дней, т.е. за такой короткий промежуток времени оздоровительный эффект от поездки практически сводится к нулю. Если ваш ребенок имеет какую-то хроническую патологию, при выборе места отдыха лучше проконсультироваться с врачом, наблюдающим его.

ВОПРОС 2: Как правильно организовать солнечные ванны?

Солнечные ванны рекомендуется начинать у детей с 3-х летнего возраста в определенном режиме, начиная буквально с нескольких минут до получаса. Детям первых трех лет рекомендуются только воздушные ванны, т.е. пребывание в тени или под рассеянным светом. Головной убор должен быть на ребенке независимо от того, находится он в тени или на солнце. Солнечные ванны лучше принимать до 10 часов утра, либо с 16 часов. Лучший пляжный сезон для детей на наших курортах: август - сентябрь с учетом солнечной активности.

ВОПРОС 3: Можно ли использовать для детей солнцезащитные средства?

Не только можно, но и нужно. Но использовать необходимо косметические средства, специально предназначенные для детей. И даже в этом случае, прежде чем нанести крем (лосьон, спрей) необходимо провести тест на чувствительность. Следует обработать небольшой участок кожи выбранным средством и оценить местную реакцию. Если никаких изменений на коже не зафиксировано в течение 10-15 минут, можно смело пользоваться приобретенным косметическим средством. При покупке обратите внимание на водоустойчивость, т.к. солнечные ванны сочетаются, как правило, с купанием. Средства отличаются и по степени противодействия излучению:

Низкая – индекс защиты от 2 до 5

Средняя – до 11

Высокая – до 20

Очень высокая – до 100

Наиболее эффективными являются фильтры от 12 до 100.

Во время отдыха лучше использовать советы специалистовФото: Алексей БУЛАТОВ

ВОПРОС 4: Как правильно организовать питание ребенка на отдыхе?

Если вы путешествуете с ребенком старше 1,5 лет, следует сохранить в меню уже привычные для него продукты питания. Очень хорошо, если в отеле, где вы планируете остановиться, предлагается «детский стол».

Ребенку до 1,5 лет необходимо сохранить тот режим кормлений, который был. Наличие грудного вскармливания снимает половину проблем. Если ребенок на искусственном вскармливании, то лучше использовать смеси того же производителя, что применяли до поездки. Точно так же следует поступить с прикормом, учитывая, что большинство родителей в качестве блюд прикорма используют продукты заводского приготовления (каши, мясное, овощное и фруктовое пюре).

Необходимо помнить: резкое изменение в пищевом рационе может привести к дисфункции кишечника.

На курортах с жарким климатом повышается потребность организма ребенка в воде. Поэтому возьмите за правило всегда иметь при себе воду, где бы вы ни находились.

Несколько слов о фруктах. Важно: не следует увлекаться их количеством и разнообразием, особенно в первые дни приезда. Прежде чем ввести «новый» фрукт, проведите пробу – дайте небольшой кусочек нового продукта. Это касается детей любого возраста. Не стремитесь в один день дать сразу же несколько разных фруктов, это может спровоцировать дисфункцию кишечника. Не забывайте: прежде чем дать ребенку любой фрукт, в том числе фрукт, который находится в кожуре, необходимо его вымыть. Выполнение такой простой процедуры позволит уберечь вашего ребенка от кишечных и паразитарных заболеваний.

ВОПРОС 5: Что делать, если ребенок заболел на отдыхе?

При появлении признаков острого заболевания необходимо обратиться за медицинской помощью. На территории России ее окажут бесплатно, где бы вы ни находились, в соответствии с полисом ОМС (обязательного медицинского страхования). Поэтому, собираясь на отдых, не забудьте взять его с собой.

Отдых всей семьейФото: Алексей БУЛАТОВ

На отдыхе за границей вы должны воспользоваться медицинской страховкой, которую необходимо обязательно оформить независимо от того, путешествуете вы индивидуально или организованно. Однако минимальный набор препаратов для оказания симптоматической помощи следует взять с собой. Аптечка для отдыха:

1. Жаропонижающие (детский панадол, нурофен)

2. Энтеросорбенты (смекта, полисорб, лактофильтрум)

3. Порошки для приготовления раствора для восполнения жидкости в случае появления рвоты или жидкого стула (гидровит с 0 месяцев, регидрон –био с 3-х лет)

4. Пробиотики, препараты, содержащие бактерии, входящие в состав нормальной микрофлоры. Для детей первого года лучше использовать капли (линекс, бифиформ, БИО-Гая), для старших детей - можно порошки или капсулы (линекс, баксет форте, нормобакт).

5. Перекись водорода, зеленку, вату, бинт для обработки ран, ссадин и порезов.

6. В случае, если ваш ребенок получает какой-то препарат в постоянном режиме, следует взять его с собой, т.к. за рубежом могут возникнуть трудности в его приобретении.

Приятного отдыха!