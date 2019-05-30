«Сказал, что должны платить 120 тысяч, или он ограничит нам проезд»: уральский бизнесмен скупил дороги в поселке под Омском

Жители Омска пожаловались на предпринимателя из Екатеринбурга. По их словам, мужчина скупил землю под несколькими улицами в местном коттеджном поселке «Зеленая долина» и теперь собирается брать плату со всякого, кто по ней ездит.

– Несколько лет назад застройщик начал возводить на окраине Омска наш поселок, – объясняет Юрий Гебаур, местный житель. – Он приобрел у города земельные участки под него. Провел межевание и выделил земельные участки, которые необходимы для дорог общего пользования. Так, по центру поселка проходит улица Липовая. Она принадлежит городу. Все другие улицы в поселке примыкают к ней. И застройщик после окончания строительства обязывался передать остальные улицы городу. То есть, они не были бы частными.

Жители «Зеленой долины» уверяют, проблемы начались, когда застройщик оказался на пороге банкротства. Он не успел возвести некоторые дома и, соответственно, не успел передать поселковые улицы городу.

– После признания компании-застройщика банкротом, судом был утвержден конкурсный управляющий, – вспоминает Юрий Гебаур. – Он устанавливает активы должника, так называемую конкурсную массу, после чего продает их на торгах. И по идее он должен был исключить эти земельные участки под улицами из конкурсной массы. Понимаете, это ведь земли общего пользования, данное имущество, не может рассматриваться в качестве источника пополнения конкурсной массы, не может входить в состав конкурной массы. Их невозможно продавать. Но он включил их в конкурсную массу, которую надо было отдать на торги. А суд утвердил решение кредиторов – он ведь не дает оценку статусу имущества, которое там есть. Этой сделкой было нарушено законодательство.

Всего в поселке около 400 домов. Он находится на окраине Омска. Фото: http://zdomsk.ru/

Таким образом в частных руках оказались среди прочего улица Еловая, Жасминовая, Вересковая, Грушевая, Пихтовая, Палисандровая, Ореховая, Сосновая… И за их использование, уверяют местные жители, новый владелец собирается взимать плату.

– Он уже позвонил в наш кооператив, сказал, что мы пользуемся его земельными участками и поэтому в месяц должны платить ему 120 тысяч рублей, или он нам ограничит доступ на них, – отмечает Юрий Гебаур. – На этих улицах расположены дома, коммуникации и инженерные сети, дорога общего пользования. Иной возможности попасть к своим домам и земельным участкам нет. Я, например, по основной улице Липовой могу проехать до своей улицы, а дальше мне что, бросать машину и пешком идти 300 метров до дома?

Жильцы поселка подали иск в суд. Они просят признать договор купли-продажи земельных участков, на которых находятся дороги общего пользования, недействительным. Впрочем, специалисты отмечают, что вероятен и другой исход дела – жильцам домов, подъезды к которым оказались в частных руках, просто разрешат свободно пользоваться всеми улицами поселка, хоть частными, хоть муниципальными.

– Есть такое понятие в законодательстве – частно-публичный сервитут, – говорит Дмитрий Павленко, старший помощник прокурора Омской области, юрист 1 класса. – Он позволяет даже частными землями пользоваться на безвозмездной основе, чтобы обеспечить пешеходный проход, проезд транспорта, экстренных служб.

Связаться с самим предпринимателем корреспондентам «Комсомольской правды», чтобы услышать его версию, пока не удалось.