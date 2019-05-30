Обман на доверии: почему пенсионеры чаще попадаются на уловки мошенников

Не зря говорят в народе: «старики, как маленькие дети». И в этих словах немало истины. Пожилые люди так же, как и дети, открыты к любому общению, и часто до конца не понимают особенности времени, в котором живут. Те, кто могут помочь и подсказать, часто заняты своими насущными делами, а потому приходят и звонят лишь время от времени. А что уж говорить о тех, кто остался совсем один? Поэтому злоумышленники выбрали эту категорию россиян как свой самый лакомый кусок и без большого труда обводят их вокруг пальца. Также немаловажен и другой фактор - люди старшего поколения, ввиду исторических фактов и непростого прошлого, чрезвычайно запасливы, и даже при, казалось бы, небольшой пенсии всегда имеют запасы «на черный день». Собственно говоря, именно за этими запасами, и идет охота мошенников.

В данном материале мы подробно поговорим о наиболее распространенных способах обмана пенсионеров, обсудим уловки злоумышленников, расскажем реальные истории пострадавших и дадим советы экспертов, как быть в той или иной ситуации, чтобы спасти свои деньги, нервы, а иногда и здоровье.

Прочитайте сами и покажите своим мамам, папам, бабушкам и дедушкам, а также всем знакомым и соседям, которые так или иначе могут попасть в зону риска. Ведь не секрет: предупрежден, значит, вооружен.

МОШЕННИЧЕСТВА С ПРИБОРАМИ УЧЕТА

Пожилые екатеринбуржцы все чаще попадаются на уловки лжегазовиков, которые навязывают им бесполезные приборы по баснословным ценам. Более того, липовые специалисты позволяют себе вмешиваться в систему газоснабжения домов, ставя под угрозу жизни людей. Не открывайте дверь в свою квартиру невесть кому!

- настоящий газовик НИКОГДА не будет вынуждать вас покупать какойлибо прибор, будь то газовая сигнализация, улавливатель газа или датчик загазованности;

- настоящий газовик придет к вам только в двух случаях: по вашему собственному вызову или для проведения планового технического обслуживания газового оборудования. О дате и времени такой проверки вас заранее предупредят: на подъезде появится объявление на фирменном бланке АО «Екатеринбурггаз». График работ на неделю вперед есть и на официальном сайте предприятия. Если у вас нет доступа в Интернет, попросите ваших детей его изучить;

- если в вашу дверь стучит человек и представляется газовиком, а объявление вы не видели, НЕ ОТКРЫВАЙТЕ, сразу позвоните в свою управляющую компанию или в аварийную газовую службу по тел. 104 (с мобильного) или 04 (с домашнего). Там вам точно скажут, проводятся ли в вашем доме работы. Не переживайте, что можете не успеть если на проверку пришли настоящие газовики, они быстро не уйдут, работы по техобслуживанию проводятся и в подъезде, и в каждой квартире. Уточнив информацию, вы всегда успеете открыть дверь и позвать специалистов;

- на что нужно обращать внимание? Сотрудники АО «Екатеринбурггаз» имеют спецодежду с логотипом предприятия, служебные удостоверения с печатью АО «Екатеринбурггаз», приезжают на автомобиле с логотипом организации.

- берегите себя и своих родных!

Фото: предоставлено компанией АО Екатеринбурггаз

НЕ МЕНЯЙТЕ ПРИБОР УЧЕТА, НЕ УБЕДИВШИСЬ, ЧТО ЭТО НЕОБХОДИМО

В последнее время участились случаи, когда мошенники развешивают объявления в домах, ссылаясь на законодательство, и настойчиво предлагают свои услуги по замене электросчетчиков.

Доверчивые жители (чаще это пенсионеры) по незнанию зачастую становятся жертвами этих мошеннических схем.

Для того чтобы не попасть впросак напоминаем, в каких случаях необходимо проводить замену приборов учета:

- по истечению срока метрологической поверки (срок между поверками указан в паспорте электросчетчика или свидетельстве о поверке);

- если существуют механические повреждения прибора учета;

- если прибором учета не отображаются результаты измерений;

- есть нарушения контрольных и метрологических пломб и (или) знаков поверки;

- по желанию потребителя.

Предупреждаем, что работы по замене приборов учета могут осуществлять только сотрудники специализированных компаний, имеющие группу по электробезопасности не ниже III.

Опломбировку приборов учета осуществляет ресурсоснабжающая организация. А поверка приборов учета осуществляется только в метрологической лаборатории.

АО «Екатеринбургэнергосбыт» призывает жителей города Екатеринбурга быть бдительными, когда представители различных сомнительных организаций предлагают услуги по замене электросчетчика.

При принятии решения о замене прибора учета рекомендуем обратиться в ресурсоснабжающую организацию, где вас проконсультируют о необходимости его замены.

Важно! После замены электросчетчика, прибор учета должен быть опломбирован и допущен в эксплуатацию ресурсоснабжающей организацией, и только после этого показания установленного прибора учета будут учитываться при определении объема электропотребления.

Более подробно с порядком ввода в эксплуатацию прибора учета потребителей физических лиц можно ознакомиться на сайте АО «Екатеринбургэнергосбыт» в разделе «Общая информация для абонентов/Памятка потребителям при проведении мероприятий с прибором учета».

Для вашего удобства АО «Екатеринбургэнергосбыт» выполняет весь спектр электромонтажных работ, в том числе работы по замене и допуску приборов учета в эксплуатацию.

Получить консультацию относительно необходимости замены прибора учета, задать любые интересующие вопросы, связанные с энергоснабжением можно по телефону 2157705 (07), а также обратившись в любой Центр обслуживания клиентов АО «Екатеринбургэнергосбыт» по адресам:

г. Екатеринбурга, ул. Луначарского, 210;

г. Екатеринбург, ул. Индустрии, 104;

г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 48;

г. Екатеринбург, ул. Крауля, 44;

г. Екатеринбург, ул. Уральская, 3.

Фото: предоставлено компанией АО Екатеринбурггаз

Когда раздается звонок и приветливый голос представляется сотрудником Сбербанка, мало кто впадает в панику. К старейшему финансовому госучреждению у большинства населения абсолютное доверие. А уж если за этим следует сообщение о том, что «детям войны» в канун 9 мая положена компенсация или денежный подарок, наступает момент радости, которая абсолютно усыпляет бдительность. И тогда старики сообщают номер своей карточки, все пароли и цифры с обратной стороны. Здесь важно помнить, что ни один сотрудник банка (любого) не имеет права просить назвать вас CVV (код с задней стороны карты), ПИН-код, а также логин и пароль от интернет-банка.

Когда раздается такой звонок, необходимо сославшись, например, на нездоровье или занятость, незамедлительно положить трубку, обещая перезвонить в банк самостоятельно.

Также банковские карты и паспорта пенсионеров становятся объектами для наживы лже-сотрудников Пенсионного фонда. Когда пожилому человеку звонят и говорят, что для того, чтобы получить надбавку в связи с достижение 75 лет (80, 85, 90…) необходимо «сообщать номер паспорта и пластиковой карты, на которую приходит пенсия». Этих слов должно быть достаточно, чтобы понять: звонят мошенники. Ведь любые надбавки к пенсии начисляются централизованно и для этого совершенно не нужно сообщать никому свои данные.

Также пенсионеру могут позвонить и сообщить, что ему были ошибочно начислено больше средств, чем положено. Что нужно срочно все проверить на карте, иначе грозит неприятный штраф. Просят сообщить цифры с банковской карты. Этого также делать нельзя!

Что же делать, когда звонят из «пенсионного фонда»? В первом случае сослаться на звонок в дверь и прекратить разговор. При повторных звонках – сообщить, что уже делегировали этот вопрос родственнице, которая работает в Пенсионном фонде. Во втором, пообещать перезвонить, попросив номер. Не дают? Просто положите трубку – мошенники поймут, что с вами этот трюк точно не пройдет.

МОШЕННИЧЕСТВА С ПСЕВДО-ПОЛИЦИЕЙ

На эту удочку уже попалось немало людей, причем не всегда пожилого возраста. В ночи раздается звонок или приходим СМС, что близкий родственник попал в беду (совершил ДТП, был пойман за преступелнием…). Дескать, либо моментально заводим уголовное дело, либо сейчас приедет сотрдуник полиции – отдайте ему 20000 рублей или другую произвольную сумму, которая есть дома. Человек в панике не успевает все обдумать, как в дверь раздается звонок. «Полицейский» забирает деньги и уходит. А родственник спит у себя дома и даже не догадывается, что стал причиной обмана.

Есть и другие схемы манипуляций с использованием полиции. Когда в дверь пожилому человеку звонят, представляются полицейским и сообщают, что в отношении лица, который приносит им пенсию возбуждено уголовное дело. Якобы все принесенные в тот день купюры – поддельные. Их следует срочно предъявить для фиксации номеров…Естественно вместо «фальшивок» старику возвращают «куклу».

Что делать в этом случае? Не открывать дверь и сообщить, что сейчас позвоните участковому, с которым будете решать все эти вопросы. Кстати, с участковым стоит состоять в знакомстве. Он может выручить в обоих случаях, так как всегда находится поблизости. Надо, как минимум, знать его телефон, который часто висит на доске объявлений подъезда.

На самом деле, это далеко не все схемы мошенничества, в которые попадают пенсионеры. Мошенники демонстрируют чудеса изобретательности, придумывая новые способы. И если, все-таки, вас обманули, то вам помогут холодная голова и поддержка добрых людей …