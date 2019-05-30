2019-05-30T12:45:27+03:00
Общество

«Народный аудиогид» по центру Екатеринбурга заработает в первый день лета

Присутствие «живого» экскурсовода уже не потребуется
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Плиточный воришка. Фото: пресс-служба МТСПлиточный воришка. Фото: пресс-служба МТС
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Крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг ПАО «МТС», создал и готов презентовать звуковой путеводитель по достопримечательностям уральской столицы, составленный на основе предпочтений самих жителей Екатеринбурга. Аудиогид создан в рамках общероссийского проекта «Городские легенды».

1 июня в 13:00 от офиса МТС на ул. Вайнера, 40 первых экскурсантов по новому туристическому маршруту проведёт автор-составитель аудиогида Алексей Шахов. В последствии присутствие «живого» экскурсовода уже не потребуется – аудиогид предназначен для самостоятельного знакомства с достопримечательностями Екатеринбурга. Звуковые экскурсии размещаются в мобильном приложении самостоятельных экскурсий Surprise Me и на крупнейшей в мире специализированной платформе аудио путеводителей izi.Travel. Перед началом экскурсии достаточно будет бесплатно скачать её в свой смартфон и далее следовать звучащим подсказкам. Пользоваться аудиогидом можно даже без подключения к интернету и в любое удобное время.

Георгий Победоносец на Луне. Фото: пресс-служба МТС

Георгий Победоносец на Луне. Фото: пресс-служба МТС

- Особенность нашего путеводителя в том, что фокус в нём сделан не на общеизвестных туристических достопримечательностях, а на тех, что порой спрятаны от глаз даже самих горожан, тех, что не увидеть из окна экскурсионного автобуса. Но, в то же время, делающих Екатеринбург по-настоящему самобытным, отличающимся его от всех других городов. Голосуя за объекты будущего экскурсионного маршрута, жители Екатеринбурга не могли обойти стороной и места, достойные звания «Городских легенд». Это и пешеходная улица Вайнера, с её чугунными фонарями Каслинского литья и десятком оригинальных уличных скульптур. Это и Исторический сквер, называемый местными Плотинкой. Это и объекты современного уличного искусства, о которых иностранные журналы рассказывают своим читателям больше, чем наши местные сми. В последние несколько лет Екатеринбург регулярно входит в число самых посещаемых туристами российских городов. Чтобы помочь росту въездного и внутреннего туризма созданием современных сервисов с уникальным контентом, мы запускаем наш проект, – говорит директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Фото: пресс-служба МТС

Фото: пресс-служба МТС

Участники презентации «народного аудиогида», первыми зарегистрировавшиеся на сайте во время субботней экскурсии получат в подарок сувенирную продукцию от МТС и The Village – городского интернет-сайта, принявшего самое деятельное участие в составлении нового туристического маршрута.

Социальный проект МТС «Городские легенды» в течение нескольких лет, должен охватить 50 городов России, в каждом из которых появятся свои оригинальные пешие маршруты, рассчитанные на посещение без экскурсовода. Екатеринбург попал в число первых 15 городов, где «народный аудиогид» начнёт работать уже этим летом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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