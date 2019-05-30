2019-05-30T10:43:07+03:00
Общество

Мощный фен с технологией автоматического включения от прикосновения SENSOR TOUCH

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Фото: предоставлено компанией PolarisФото: предоставлено компанией Polaris
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Новинка от Polaris, фен PHD 2259STi поможет вам не только быстро сделать сногсшибательную укладку, но и сохранить здоровье волос, не пересушивая их.

Фен по достоинству оценят все представительницы прекрасного пола, т.к. он легок и прост в управлении, что позволяет в считанные минуты создавать сложные прически и укладки. Функция автоматического включения при касании фена на ручке в области Touch Ме ускоряет и упрощает работу феном во время укладки. Благодаря технологии SENSOR TOUCH прибор отключится сам, пока вы будете пользоваться расческой или брашингом, и снова включится, как только вы возьмете его в руку.

Встроенная система турмалиновой ионизации IonDefence защищает волосы от пересушивания и перегрева, сохраняя в них влагу. Теперь вы сможете без труда создавать любые прически, не нанося вред волосам.

Прибор оснащен тремя температурными и двумя скоростными режимами, а также функцией холодного обдува, что дает возможность выбрать оптимальные настройки для каждого типа волос и укладки.

Фен оборудован петелькой для подвешивания, благодаря которой его удобно хранить и насадкой-концентратором, которая направляет воздушный поток точно на определенную прядь волос, щетку или расческу, что обеспечивает щадящее воздействие на волосы и безупречную укладку каждого локона.

Также новая модель оснащена шнуром 1,8 м, чтобы можно было без проблем перемещаться около зеркала во время укладки.

Гарантия 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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