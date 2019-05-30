В Екатеринбурге с экс-директора «Спецавтобазы» требуют больше миллиона рублей

Свердловский арбитражный суд постановил взыскать с бывшего директора ЕМУП «Спецавтобаза» в Екатеринбурге 1,24 миллиона рублей. Убытки на эту сумму появились в ходе деятельности Сергея Пономарева.

Деньги бывший в должности директора на протяжении трех месяцев Пономарев выплатил своим замам и нанятому персоналу в 2018 году в качестве компенсации за увольнение. В списке людей, получивших суммы, которые сейчас суд признал убытками предприятия, числятся: Эдуард Мансуров, Евгений Старков, Олег Воронов, Сергей Поздняков, Илья Четыркин, Дмитрий Пиминов, Екатерина Пестова, Ильдар Камильянов и Александр Медведевских.

- В ходе внутренней проверки выявились факты неправомерной выплаты денег предыдущей управленческой командой с сентября по декабрь 2018 года. Девять сотрудников при увольнении, несмотря на отсутствие каких-либо внятных результатов их деятельности, получили выходные пособия на общую сумму более 1,2 миллиона рублей. В связи с этим был подан иск о взыскании убытков, причиненных муниципальному предприятию, к бывшему директору «Спецавтобазы» — Сергею Пономареву. Арбитражный суд признал неправомерность действий экс-руководителя ЕМУП и постановил полностью компенсировать имущественные потери, - рассказали «Комсомолке» на предприятии.

Документ о выплате компенсаций Сергей Пономарев подписал за день до собственного увольнения. Новое руководство предприятия посчитало выплату компенсаций превышением должностных полномочий, подав иск в Арбитраж.

Депутат Гордумы Екатеринбурга Григорий Вихарев возглавил предприятие в сложный периодФото: Павел ФИЛИППОВ

Нарушения на «Спецавтобазе» вскрылись в ходе ревизии, начатой с подачи следующего (теперь уже тоже бывшего) директора предприятия Григория Вихарева. В итоге суд признал действия Пономарева недобросовестными – ведь трудовые договоры сотрудников не подразумевали выплату им выходных пособий.

Сам Сергей Пономарев претензий в свой адрес не признал, указав, что его подчиненные работали сверхурочно, но премий выплатить он им не мог, поэтому решил выплатить компенсации. Впрочем, суд эту позицию не принял в качестве убедительного довода, обязав его вернуть предприятию 1,24 миллиона рублей. Решение пока не вступило в законную силу.

Напомним, что предыдущий директор ЕМУП "Спецавтобаза" Григорий Вихарев уволился по собственному желанию на прошлой неделе. Он запустил на предприятии процессы по мусорной реформе. Сейчас региональным оператором руководит Наталья Зубова в статусе и.о. По словам сотрудников предприятия, речи о его банкротстве не идут.