Индукционная мультиварка Polaris PMC 0489IH: приготовить вкусные и полезные блюда легко

Новая мультиварка PMC 0489IH от Polaris - это многофункциональный кухонный прибор, который поможет вам приготовить не только вкусные, но и полезные блюда.

В частности, одно из главных преимуществ мультиварки PMC 0489IH - технология индукционного нагрева Smart IH, которая обеспечивает оптимальную конвекцию тепла во всем объеме чаши, благодаря ее сферической форме и толщине 2,5 мм. За счет индукционного нагрева, мультиварка Polaris PMC 0489IH в считанные секунды выходит на рабочую температуру, а это значит, что Ваши любимые блюда будут приготовлены быстрее, при этом сохранят все витамины и полезные свойства.

В индукционной мультиварке Polaris PMC 0489IH предустановлено 300 режимов и 57 программ приготовления, включая эко режим Су Вид и универсальную программу «Мой рецепт Plus», которая позволяет самостоятельно устанавливать температуру и время приготовления пищи. Вы сможете готовить не только молочные каши, плов, супы, варенья, йогурты и запеканки, но также и печь хлеб.

Фото: предоставлено компанией Polaris

С помощью таймера отсрочки до 24 часов, вы сможете приготовить еду к назначенному времени, а функция поддержания температуры сохранит блюда теплыми.

Объем внутренней инновационной чаши мультиварки с эффектом русской печи – 4 литра, что позволяет приготовить блюда на большую компанию, до 8ми человек.

Чашу мультиварки можно мыть в посудомоечной машине, а безопасное шестислойное антипригарное покрытие устойчиво к царапинам.

В комплекте к интеллектуальному кухонному помощнику от Polaris, вы найдете книгу на 200 авторских рецептов и аксессуары для приготовления разнообразных блюд.

Гарантия 3 года!