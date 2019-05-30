На Урале мужчина похитил и едва не сжег начальника из-за долгов по зарплате

В Реже сотрудник торфяного предприятия «Экопром» связал и вывез в лес на квадроцикле своего начальника. Причиной такого поступка стало отчаянье от невыплаты зарплаты. Работникам до сих пор не выплатили деньги с июля по ноябрь прошлого года.

Пострадавшим оказался начальник смены Сергей Семенов. По словам очевидцев, у него произошел конфликт с работником Юрием, которому он сказал, что «денег не будет».

-Юра словно с цепи сорвался, - рассказывает работник «Экопрома». – Начал обливать трактор бензином. Семенов попытался его остановить, завязалась драка. Юра сильнее его, скрутил и повалил на квадроцикл и поехал в лес. К счастью, Семенов смог сбежать.

Помочь работникам предприятия попытался депутат Госдумы Дмитрий Ионини. Он получил ответ на свой запрос из СУ СКР региона. Фото: Дмитрий Ионин

В областном полицейском главке заявили, что знают о произошедшем на производстве. Но пострадавший отказался писать заявление о похищении.

- На место происшествия выезжали сотрудники местного ОВД. Нетрезвого гражданина доставили в дежурную часть для дачи объяснений. Также свои пояснения представителям МВД дали и руководители фирмы, но, как заверил меня начальник отдела полиции Режа Алексей Корелин, никто из них не заявил о похищении. Сейчас полицейские проводят проверку, устанавливая более точные обстоятельства случившегося. По итогам будет принято обоснованное решение, - пояснил пресс-секретарь главка Валерий Горелых.

О тяжелой экономической ситуации на предприятии сотрудники знают давно и уже обращались в прокуратуру и Следственный комитет. Силовики не спустили дело на тормозах и возбудили уголовное дело на директора Елену Обухович. Кроме того, на ее имущество наложили арест.

Изначально 118 рабочим задолжали почти 7,3 миллиона рублей, но сейчас, по данным СКР, все деньги выплачены.

- Долг перед работниками «Экопрома», который был накоплен с июля по ноябрь прошлого года, к настоящему моменту уже погашен, в связи с чем уголовное дело в отношении руководителя предприятия направлено в суд для назначения ей судебного штрафа, - заявили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. - По материалам данного дела, за период с июля по ноябрь 2018 года подозреваемое должностное лицо допустило невыплату заработной платы 122 работникам на общую сумму свыше 9 миллионов рублей. В ходе следствия были приняты необходимые меры к тому, чтобы задолженность по зарплате перед гражданами за указанный период была в полном объёме погашена (в этих целях по инициативе следователей СКР на имущество гендиректора судом налагался арест).