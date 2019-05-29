2019-05-29T22:25:44+03:00
Происшествия

«Госпитализировали с переломом»: на Урале сбили десятилетнего мальчика

Водитель его не заметил
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: скриншот из видеоФото: скриншот из видео
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В городе Лесном сбили десятилетнего мальчика, когда тот пытался пройти по пешеходному переходу. В управлении ГИБДД ГУ МВД по Свердловской области сообщили, что водитель Haima просто не заметил ребенка. Его госпитализировали с переломом ноги.

Водитель сбил ребенка на пешеходном переходе в г.Лесной.! другой источник

– Ребенок катался на велосипеде, а когда надо было перейти через проезжую часть, сошел и повел его рядом с собой. Все по правилам ПДД, – добавили в Госавтоинспекции. – Водитель успел пропустить пешехода, который шел справа налево, а вот мальчик – наоборот. Автомобилист не заметил его и наехал.

Ранее стало известно о ночном ДТП, которое произошло на трассе между Богдановичем и Сухим Логом. Сначала BMW сбил 17-летнего подростка, а потом вызванная на место происшествия скорая помощь переехала 21-летнего парня, который шел по проезжей части. На пострадавших не было светоотражающих элементов.

А за минувшие выходные сотрудники ГИБДД остановили полторы сотни нетрезвых водителей во время рейда. 26 из них сели за руль в состоянии опьянения повторно. Теперь им грозит штраф в размере 200-300 тысяч рублей. В целом с начала года от ДТП по вине нетрезвых автомобилистов скончались 14 человек и 79 получили травмы.

– Тем не менее, невнимательность водителей является самой распространенной причиной ДТП, связанной с наездами на пешеходных переходах, – добавили в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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