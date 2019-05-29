Жители Свердловской области поддерживают развитие атомной энергетики

Как известно, в Свердловской области работает Белоярская АЭС с двумя реакторами на быстрых нейтронах. Исследовательская компания «ЭлаНКом» опросила около 1 тысячи жителей Екатеринбурга, Заречного, Серова, Первоуральска, Каменск-Уральского и Нижнего Тагила о том, как те относятся к соседству АЭС и атомной энергетике в целом.

Более 71% жителей поддержали ее активное развитие, или высказались за сохранение ее объемов на нынешнем уровне. А в Заречном, рядом с которым и находится Белоярская АЭС, атомную энергетику поддержали 96% жителей. Здесь же 89% опрошенных высказались за то, чтобы строились новые энергоблоки (в планах «Росатома» - строительство еще одного быстрого реактора БН-1200). В регионе эту идею поддержали в среднем 40% жителей.

Схожая картина получилась и в других атомных регионах - Воронежской, Калининградской, Курской, Ленинградской, Мурманской, Ростовской, Саратовской, Смоленской и Тверской областях. Всего было опрошено около 10 тысяч человек, и везде большинство из них положительно относятся к действующим АЭС и атомной энергетике.