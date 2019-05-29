На Урале 15-летняя школьница покончила с собой вслед за парнем

В уральской глубинке – Красноуфимске развернулась настоящая трагедия. За одну неделю сразу двое подростков свели счеты с жизнью. Речь идет об 15-летнем Андрее Мантурове и его девушке Ане Суботиной (фамилии детей изменены – прим.ред.).

Родители несовершеннолетних убиты горем, а друзья школьников в недоумении. По словам сверстников, ничего не предвещало трагедии. Тело Андрея нашли на заброшенном складе.

Фото: соцсети

- Сейчас модно говорить, что детей доводят в школе учителя или это все стресс перед ЕГЭ, - рассказывает «КП» друг Андрея. – Но в данном случае ничего этого не было. Я разговаривал с его родителями, они не понимают, из-за чего он мог сотворить такое. У нас вся школа только об этом и говорит.

Не прошло и недели как из заброшенного здания пришлось забирать бездыханное тело его девушки. Судя по всему, Аня не смогла смириться с потерей близкого человека и наложила на себя руки на том же самом месте.

Эту фотографию выложила сестра Ани. Фото: соцсети

- Никогда бы не подумала, что такое может произойти в нашем маленьком городе. Весь мой класс потерял сразу двоих друзей. Еще недавно мы вместе с Андреем и Аней гуляли и прыгали по гаражам. Думаю, что будь предпосылки к их поступкам, то взрослые бы заметили, - поделилась одноклассница девочки.

В управлении образования Красноуфимска получить комментарий на момент публикации не удалось.

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