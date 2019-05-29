2019-05-29T16:11:44+03:00
Происшествия

На Урале 15-летняя школьница покончила с собой вслед за парнем

Их смерть стала полной неожиданностью для друзей и родителей
Олег Галимов
Поделиться:
Дети покончили с собой в заброшенном складе. Фото: соцсетиДети покончили с собой в заброшенном складе. Фото: соцсети
Изменить размер текста:

В уральской глубинке – Красноуфимске развернулась настоящая трагедия. За одну неделю сразу двое подростков свели счеты с жизнью. Речь идет об 15-летнем Андрее Мантурове и его девушке Ане Суботиной (фамилии детей изменены – прим.ред.).

Родители несовершеннолетних убиты горем, а друзья школьников в недоумении. По словам сверстников, ничего не предвещало трагедии. Тело Андрея нашли на заброшенном складе.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

- Сейчас модно говорить, что детей доводят в школе учителя или это все стресс перед ЕГЭ, - рассказывает «КП» друг Андрея. – Но в данном случае ничего этого не было. Я разговаривал с его родителями, они не понимают, из-за чего он мог сотворить такое. У нас вся школа только об этом и говорит.

Не прошло и недели как из заброшенного здания пришлось забирать бездыханное тело его девушки. Судя по всему, Аня не смогла смириться с потерей близкого человека и наложила на себя руки на том же самом месте.

Эту фотографию выложила сестра Ани. Фото: соцсети

Эту фотографию выложила сестра Ани. Фото: соцсети

- Никогда бы не подумала, что такое может произойти в нашем маленьком городе. Весь мой класс потерял сразу двоих друзей. Еще недавно мы вместе с Андреем и Аней гуляли и прыгали по гаражам. Думаю, что будь предпосылки к их поступкам, то взрослые бы заметили, - поделилась одноклассница девочки.

В управлении образования Красноуфимска получить комментарий на момент публикации не удалось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Последней ее видел боец MMA: на Урале покончила с собой 16-летняя школьница. Последние минуты жизни она провела на крыше заброшенного завода (подробнее)

«Был отличником, но потом скатился»: в Екатеринбурге школьник покончил с собой из-за двойки по геометрии. Друзья сразу заметили, что у парня изменилось поведение после контрольной (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Устал от контроля взрослых: в Екатеринбурге нашли школьника, пропавшего два дня назад
Директором департамента информационных технологий УБРиР назначен Андрей Обухов
В Екатеринбурге посадили семерых налетчиков, которые, избив охрану битами, ограбили ТЦ «КИТ»
Под Екатеринбургом высадили более 10 тысяч саженцев сосны и ели
Уральской фирме грозит штраф за пропажу 2 тонн фруктов из Вьетнама
Под Богдановичем водитель «скорой», торопясь на вызов, насмерть сбил пешехода
Кредитный портфель ВТБ в ХМАО превысил 50 миллиардов рублей
В Качканаре установили «умные» фонари, которые позволят экономить 3 миллиона в год
В Екатеринбурге впервые устроят детское ралли на советских авто
ЕВРАЗ поставил более 3 тысяч тонн металлопроката на строительство крупнейшего в Сибири центра по зимним видам спорта
Одной Крови: Фонд MAMONT зовет путешественников в дикую Карелию
Прокуратура запустила антикоррупционный конкурс для молодежи
В Екатеринбурге ищут 13-летнего школьника, невернувшегося с прогулки
Всем грозит по 20 лет: на Урале с килограммом наркотиков поймали четырех закладчиков