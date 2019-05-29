«1 января ходили в бой. Я пока жив»: неизвестное письмо уральского фронтовика

Письма своего отца, погибшего на фронте, 80-летняя Майа Кузнецова лично принесла в редакцию «Комсомольской правды - Екатеринбург». Несколько пожелтевших листочков бумаги… На них едва заметные надписи простым карандашом. Многое уже не разобрать – все-таки 78 лет прошло.

– Мне было два года, когда папа ушел на войну и не вернулся, – едва сдерживая слезы, говорит Майа Михайловна. – Я не помню его. Эти письма – все что у меня осталось от отца.

«Комсомолка» публикует письма с фронта и рассказывает историю героя, который их написал.

«ПИСАТЬ НЕ МОГУ, ОЧЕНЬ БОЛЯТ РУКИ»

«Добрый день, здравствуйте мое семейство. Привет вам от меня с фронта, поздравляю с Новым годом вас любимые мои. Я пока жив, здоров, этого и вам желаю. Пишу письмо под выстрелы боя, вам дорогие мои. Я пока жив здоров. Пришли только что с поста. Наше подразделение находилось в охране… (Далее неразборчиво). 1-го января ходили тоже в бой. Я пальцы поморозил. Писать не могу, очень болят руки. Как… здоровье твое и ребят, почему ты мне не пишешь письма»

Это письмо от Михаила Кузнецова пришло в 1942 году на специальном поздравительном новогоднем бланке с надписью «ПРИВЕТ ВАМ С ФРОНТА!». Майа Михайловна аккуратно держит его в руках, чтобы не повредить. Время и так изъело бумагу – сильнее всего в местах сгиба.

Одно из последних писем Михаила Кузнецова. Через несколько дней он погиб. Из личного архива Майи Кузнецовой.Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

– Он вообще не должен был попасть на войну, – рассказывает дочь солдата. – В 1941-м ему было 38 лет. Он работал на Свердловской ГЭС. В 1924 году пришел туда чернорабочим и за семнадцать лет дослужился до заместителя начальника топливного цеха. У него, как у специалиста, была «бронь». То есть, в армию он мог и не идти. Но мать говорила, что он Родину хотел защищать, поэтому и пошел добровольцем. Тогда ведь никто не думал, что война это надолго. Все думали, что она быстро закончится.

Майа Михайловна вспоминает, что руководство Свердловской ГЭС пыталось остановить ее отца. Но не успело.

– Мама поехала с отцом на вокзал, провожать его, а со мной и двумя моими старшими братьями осталась моя тетя, мамина сестра, – говорит Майа Кузнецова. – Из военкомата позвонили, сказали, что нашему отцу положена «бронь». Надо было бежать, возвращать его, но тетя растерялась и на вокзал не поехала. Получилось, что не судьба. А то он мог бы остаться в живых.

«ВИДЕЛ ДОЧЬ ВО СНЕ»

«Добрый день, здравствуйте мое семейство. Передаю вам свой сердечный привет и пожелание всего наилучшего в вашей жизни. Крепко вас обнимаю всех… (Далее неразборчиво) … в последнее время делаем большие переходы по 40-50 километров… (Далее неразборчиво) …Если денег не будет хватать, то продай мои чесанки (тонкие, мягкие валенки, - Прим. Ред.). Буду жив, здоров, чесанки наживем, но ребят не мори. Что дают на карточки, не отказывай себе, выкупай. Как моя любимая дочурка Маечка? Здорова ли? (Далее неразборчиво) Когда на поезде ехал, видел ее во сне… Ксеня опиши про все, как вы живете без меня, как бьешся дровами, как учатся ребята. Пока, до свидания, крепко вас обнимаю и целую. Твой Михаил. Письмо писал на квартире рабочего. У него 9 человек ребят. Я гляжу на них и вспоминаю своих деток».

Письма от отца с фронта из личного архива Майи Кузнецовой.Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Солдат Михаил Кузнецов попал в 209-й стрелковый полк во взвод химической защиты. Он бился с фашистами на фронте. А дома его супруга с тремя детьми старалась выжить в трудное голодное время.

– Мы жили в трехкомнатной квартире и, когда началась эвакуация заводов на Урал, к нам подселили людей, – говорит Майа Кузнецова. – Помню, на кухне семья жила. Так как нас, детей, было трое на матери, она работать не могла. Всю войну мы выживали только за счет нашей коровы. Она давала молоко, а мать обменивала его на хлеб. При Хрущеве эту корову у нас забрали и отдали в колхоз.

Несмотря на тяготы солдатской жизни, Михаил Кузнецов старался порадовать своих детей подарками:

– Наша знакомая приезжала к мужу, который тоже ушел на войну, – вспоминает Майа Кузнецова. – Он находился в том же месте, что и мой отец. И папа через эту женщину передал мне подарок – тряпичную куколку. Она, к сожалению, не сохранилась.

Извещение о гибели, пришедшее семье Михаила Кузнецова. Из личного архива Майи Кузнецовой.Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

«МАМА, А ПАПУ УБИЛИ?»

Михаил Кузнецов погиб 13 января 1942 года на Калининском фронте в Московской области в деревне Ягодино. Его похоронили в братской могиле, на которой позже была установлена скульптура солдата.

– Мама рассказывала, что в тот момент, когда отец погиб, она доила корову, – говорит Майа Кузнецова. – Это было утро. Я почему-то проснулась, прибежала к ней и спросила: «Мама, а папу убили?». Она замотала головой: «Нет, что ты такое говоришь?». А спустя пару дней пришла похоронка на отца…

В семье не сохранилось ни одной фотографии Михаила Кузнецова. Все, что осталось у семьи - только письма, которые он присылал домой, да фотография братской могилы, на которую в 1975 году съездили родные фронтовика.

– 9 мая мама всегда плакала. Говорила: «Кому радость, а кому и горе», – вспоминает Майа Кузнецова. – Она всю жизнь в труде была. Поднимала нас троих. 30 лет проработала уборщицей в школе. Сама я больше в нее пошла. А вот мои старшие братья в отца. Такие же были кудрявые и высокие, как он.