Руководители вузов Екатеринбурга раскрыли доходы. Топ возглавил бывший свердловский премьер

Руководители университетов Екатеринбурга опубликовали данные о своем заработке за 2018 год. Доходы ректоров за прошлый год существенно подросли.

Самая большая зарплата у ректора Уральского федерального университета им. Б.Н.Ельцина Виктора Кокшарова, возглавлявшего ранее правительство Свердловской области. В среднем за месяц он зарабатывал по 584 тысячи рублей. За год ежемесячный заработок ректора вырос на 40 тысяч рублей.

Первый проректор УрФУ Дмитрий Бугров в месяц зарабатывал чуть больше 298 тысяч рублей, а советник ректора Раиса Иваницкая – 429 тысяч рублей в месяц.

Руководитель Уральского государственного юридического университета Владимир Бублик в 2018 году в среднем в месяц получал 440 тысяч рублей, за год зарплата выросла на 100 тысяч рублей. Проректор вуза Людмила Берг зарабатывала в месяц по 197 тысяч рублей, а ее коллега Дмитрий Грибанов – 224 тысячи рублей.

Яков Силин, как и Виктор Кокшаров, пришел в образование из политикиФото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший вице-губернатор Свердловской области Яков Силин, ныне возглавляющий Уральский государственный экономический университет, в среднем за месяц в 2018 году получал по 409 тысяч рублей, за год его зарплата поднялась на 83 тысячи рублей. Его заместители получали от 240 тысяч до 366 тысяч рублей.

Ректор Уральского архитектурно-художественного университета Сергей Постников в среднем в месяц получал 342 тысячи рублей, его заработок за 12 месяцев вырос на 15 тысяч рублей. Его замы получали в месяц от 161 тысячи до 239 тысячи рублей.

Руководитель Уральского государственного горного университета Алексей Душин в минувшем году зарабатывал 221 тысячу рублей в месяц, его заработок в течение года повысился всего на 9 тысяч рублей. Проректоры вуза получали от 189 до 197 тысяч рублей.