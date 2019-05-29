Гейзер на Викулова, океан на Щербакова: как екатеринбужцы переживают первый этап опрессовок

В Екатеринбурге начался первый этап опрессовок, и горожане тут же стали свидетелями появления фонтанов, гейзеров и искусственных рек.

Так, ночью пробило водопровод на Пехотинцев, 23. Здесь из-под земли кубы воды забили аж в четыре мощные струи.

Пробило водопровод.Видео: "Инцидент Екатеринбург"

Не менее высокий фонтан образовался и на улице Викулова, обильно поливая и проезжую часть, и тротуар.

Фото: "Инцидент Екатеринбург"

В Екатеринбургской теплосетевой компании отметили, что вторая ночь первого этапа опрессовок выявила четыре повреждения. Кроме Викулова и Пехотинцев вода вышла на поверхность в районах улиц Серафимы Дерябиной и Красноармейской.

Есть информация о трех пострадавших автомобилях. За возмещением ущерба владельцам необходимо обратиться в ЕТК, составив соответствующее заявление.

- Повреждения в результате опрессовок - это не аварии, а прогнозируемый процесс для выявления слабых мест. Цель испытаний – своевременно отремонтировать выявленные дефекты, чтобы исключить их проявления в отопительный период, - прокомментировали в пресс-службе ЕТК. - По мере обнаружения повреждений в оперативном порядке будут развернуты ремонтные работы.

Проблем добавила и случившаяся параллельно с гидроиспытаниями коммунальная авария на улице Щербакова. Здесь образовалось целое море, из-за чего автомобили встали в пробку. Некоторым водителям везло еще меньше и они глохли прямо посреди гигантских луж.

Фото: "Инцидент Екатеринбург"

- Ласты дома, весел нет - надо было дома остаться;

- Видимо аквапарк дал течь. Стоим в пробке больше часа, - саркастически подмечают автомобилисты.

В "Водоканале" об аварии уже знают. В ближайшее время поврежденный трубопровод отключат, после чего начнут раскопочные работы.