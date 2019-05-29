2019-05-29T10:44:12+03:00
Экономика

Предприниматели Урала наращивают темпы экспорта

Лучшие из них получат Премию «Экспортер года»
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Фото: GLOBAL LOOK PRESSФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Громко заявить о своих успехах экспортеры могут в рамках Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года», окружной этап которой проходит в Уральском федеральном округе. Прием заявок на участие в конкурсе продолжается до 14 июня.

В 2018 году компании Уральского федерального округа поставили за рубеж товаров почти на 41 млрд. долларов США. Высокие результаты выводят УФО на четвёртое место среди федеральных округов, доля уральских компаний в общероссийском экспорте составляет около 10 процентов.

Значительную часть уральского экспорта составляет несырьевая неэнергетическая продукция – 36%. При этом в 2018 году рекордный за последние 5 лет рост (+36%) показали компании, экспортирующие продукцию высокого передела (объем за 2018 г. – около 5 млрд. долларов США).

Основные покупатели уральской несырьевой неэнергетической продукции в 2018 году – США (1,53 млрд. долларов США), Казахстан (1,49 млрд. долларов США), Китай (1,23 млрд. долларов США).

Уральские производители являются абсолютными лидерами среди российских компаний в поставке за рубеж титана и изделий из него (93,2% российского экспорта этой продукции) и медной проволоки (73,1%).

Премия «Экспортер года» была инициирована на высоком уровне в рамках Национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Организатором конкурса на соискание Премии выступает АО «Российский экспортный центр» - государственный институт поддержки несырьевого экспорта. 8 мая 2019 года Положение о Премии было утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации.

Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Министр финансов Российской Федерации А.Г. Силуанов отметил: «Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» предполагает вовлечение большого числа новых российских компаний во внешнеторговую деятельность. Многие наши предприятия имеют экспортный потенциал, задача государства – найти стимулы для того, чтобы он был реализован. Российским предпринимателям сегодня нужны позитивные примеры того, как выстраивать взаимоотношения с партнерами, как учитывать опыт и особенности менталитета иностранных коллег, преодолевать барьеры. Премия «Экспортер года» призвана тиражировать истории успеха российского бизнеса за рубежом, заряжать и вдохновлять наших предпринимателей, мотивировать их к тому, чтобы стать экспортерами».

Соискателями Премии могут стать крупные предприятия и субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП).

Премия будет присуждаться в следующих номинациях:

• «Экспортер года в сфере промышленности»

• «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса»

• «Экспортер года в сфере услуг»

• «Экспортер года в сфере высоких технологий»

Помимо отраслевых номинаций каждый соискатель Премии может подать заявку на участие в номинации «Прорыв года» (для представителей МСП) и «Новая география» (для представителей крупного бизнеса).

«Для российской экономики очевидна необходимость развития экспорта, в первую очередь, несырьевого и неэнергетического. И российские компании уже делают впечатляющие шаги по освоению иностранных рынков. Весомый вклад в продвижение отечественной продукции за рубеж вносит и Уральский федеральный округ. Именно для поддержки и развития экспортного бизнеса, поддержки лидеров экспортной деятельности, и передаче лучшего опыта в сфере международной торговли и была учреждена Премия «Экспортер года», - отметил А.А. Слепнев, Генеральный директор АО «Российский экспортный центр».

Награждение победителей окружного этапа Уральского федерального округа состоится в июле 2019 года в рамках одного из крупнейших международных экономических форумов.

Итоги общенационального финала Премии будут подведены в Москве в конце 2019 года в рамках Международного экспортного форума «Сделано в России» при участии первых лиц государства.

Подать заявку на бесплатное участие в конкурсе на соискание Премии «Экспортер года» можно на сайте Российского экспортного центра в разделе https://www.exportcenter.ru/awards/, где размещена подробная информация о Премии, график окружных этапов и условия участия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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