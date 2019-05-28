Стоимость от 32 миллионов рублей: на Урале нашли крупнейший за треть века изумруд-гигант

В Свердловской области нашли уникальный по своим размерам изумруд. Камень весом 1,6 килограмма был обнаружен на единственном в России месторождении изумрудов «Мариинский прииск». Бригада увидела его в шахте на глубине 260 метров, он представляет собой настоящий природный образец, уникальный не только своими размерами, но и формой кристалла.

Это крупнейшая находка за последние 30 лет: изумруд весом более 2 кг был обнаружен в 1990 году, с тех пор самым большим – 1540 граммов, был камень, найденный в 2018 году.

Камнем уже заинтересовались потенциальные покупатели. Фото: пресс-служба АО «Мариинский прииск»

- Редкий экземпляр изумруда поднят работниками очистного забоя на-гора, минуя технологический процесс, и пришел к нам практически в первозданном виде – грани ровные, оконтурены слюдяной рубашкой. Это говорит о значительной редкости и уникальности изумруда, – рассказал генеральный директор АО «Мариинский прииск» Евгений Василевский.

По цвету специалисты отнесли минерал ко второй категории – «зеленый», по сорту – к третьей, в связи с наличием природных трещин. Находкой уже заинтересовались покупатели – стоимость изумруда вместе с ранее добытой на прииске россыпью драгоценных камней составит 32 миллиона рублей.

- Мариинский прииск – уникальное для России предприятие и самое крупное месторождение в Европе, - сказала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова. - Сегодня правительство Свердловской области активно участвует в совершенствовании инфраструктуры поселка Малышева и развитии производства на этом предприятии. Находки, подобные этой, безусловно, способствуют продвижению на мировом рынке бренда «Уральские изумруд» и Свердловской области в целом.

Изумруды, найденные на Мариинском прииске, неоднократно становились визитной карточкой региона. Фото: пресс-служба АО «Мариинский прииск»

Предприятие направит выручку от продажи изумрудов на развитие производства. Бригаде рабочих, нашедших уникальный камень, будет выписана премия.

- Так распорядилась природа, что на нашем уральском месторождении преобладают уникальные камни. Также при добыче мы не ведем взрывные работы, чтобы не повредить изумруды, - пояснили «КП» в пресс-службе «Мариинского прииска».

СПРАВКА «КП»

Мариинский прииск – предприятие, созданное на базе Малышевского изумрудно-бериллиевого месторождения. Ежегодно здесь добывают 150 кг изумрудов, 15 кг александритов, более 5 тонн бериллов.