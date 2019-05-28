На родине Ельцина автоледи спалила жилой дом и конюшню, врезавшись в них на Opel

В селе Бутка Талицкого района произошло удивительное и одновременно страшное ДТП. Минувшей ночью Opel Astra на полном ходу влетел в частную конюшню. От удара иномарка загорелась. Спустя пару минут огонь перекинулся на хозяйственные постройки, а оттуда уже на частный жилой дом.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В этот момент внутри спали 28-летний мужчина, его 27-летняя супруга и их годовалый сын. Проснувшись от громких хлопков, глава семейства разбудил остальных, и все вместе чудом успели вылезти наружу через окно.

Хозяин дома попытался справиться с огнем подручными средствами, но из-за сильного ветра все усилия оказались напрасными. В одночасье люди лишились вещей и крыши над головой.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

- Площадь пожара составила 156 квадратных метров. В тушении были задействованы 2 единицы техники, 5 человек личного состава, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Сама семья, к счастью, не пострадала, равно как и 29-летняя автоледи, сидевшая за рулем Opel. А вот пассажиру иномарки крепко досталось. Медики диагностировали у него сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. После осмотра в больнице он был отпущен на домашнее лечение.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

- Иномарка принадлежит пострадавшему молодому человеку. Участники происшествия пояснили, что девушка села за руль, так как пассажир употребил алкоголь, - рассказали в свердловской ГИБДД. - Водительского удостоверения у нее никогда не было. По предварительным данным, женщина не справилась с управлением.