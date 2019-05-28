2019-05-28T09:18:56+03:00
Экономика

ВИЗ-Сталь заботится о здоровье детей металлургов

110 школьников отдохнут и наберутся сил в оздоровительном лагере «Каменный цветок» на берегу озера Таватуй
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Отъезд детей в загородный лагерь. Фото: пресс-служба ВИЗ-СтальОтъезд детей в загородный лагерь. Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь
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Около 4 миллионов рублей направит ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) на организацию летнего отдыха детей заводчан.

110 школьников отдохнут и наберутся сил в оздоровительном лагере «Каменный цветок» на берегу озера Таватуй. Большую часть расходов по организации детского отдыха завод взял на себя, родители оплатили лишь 13% от стоимости путевки. Льготная категория родителей, в которую входят многодетные семьи, опекуны, одинокие мамы, вдовы и вдовцы, получат путевки бесплатно.

1,2 миллиона рублей предприятие направит на организацию отдыха и лечения членов семей металлургов по программе «Мать и дитя». В течение лета 28 работников вместе с детьми в возрасте от 4 до 15 лет включительно смогут отдохнуть в лучших российских здравницах.

В целом в 2019 году ВИЗ-Сталь направит более 12 миллионов рублей на оздоровительные проекты для сотрудников, членов их семей, а также заводских ветеранов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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