ВИЗ-Сталь заботится о здоровье детей металлургов

Около 4 миллионов рублей направит ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) на организацию летнего отдыха детей заводчан.

110 школьников отдохнут и наберутся сил в оздоровительном лагере «Каменный цветок» на берегу озера Таватуй. Большую часть расходов по организации детского отдыха завод взял на себя, родители оплатили лишь 13% от стоимости путевки. Льготная категория родителей, в которую входят многодетные семьи, опекуны, одинокие мамы, вдовы и вдовцы, получат путевки бесплатно.

1,2 миллиона рублей предприятие направит на организацию отдыха и лечения членов семей металлургов по программе «Мать и дитя». В течение лета 28 работников вместе с детьми в возрасте от 4 до 15 лет включительно смогут отдохнуть в лучших российских здравницах.

В целом в 2019 году ВИЗ-Сталь направит более 12 миллионов рублей на оздоровительные проекты для сотрудников, членов их семей, а также заводских ветеранов.