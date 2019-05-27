В Нижнем Тагиле прошел пятый юбилейный забег «Дай пять!»

4 тысячи человек приняли участие в пятом юбилейном городском спортивном празднике ЕВРАЗа и благотворительном забеге «Дай пять!». Мероприятие прошло 26 мая в Нижнем Тагиле на площади у КДК «Современник».

Первыми стартовали дети с ограниченными возможностями здоровья. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

На старт забега вышло более 1200 человек. Впервые бежали дети с ограниченными возможностями здоровья - воспитанники нижнетагильской начальной школы-детского сада № 105 и качканарской коррекционной школы. В детских и взрослом забегах стартовали жители Нижнего Тагила, Качканара, Екатеринбурга, Лесного, Кушвы, Ивделя, Верхней Салды, сел Петрокаменское, Николо-Павловское, Башкарка, Бродово и посёлка Горноуральский. Дети пробежали один километр, взрослые – пять. Результаты забега в тот же день были размещены на сайте www.evraz-sport.ru.

На старте - дети. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

Самому юному спортсмену – Виктории Карелиной – всего пять лет, самым опытным – Юрию Андреевичу Арасланову и Алексею Ивановичу Васильеву - больше 80.

Старт взрослого забега. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

Участников городского праздника приветствовали Управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев, Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, председатель Нижнетагильский городской Думы Алексей Пырин.

Взрослые бегут. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

- Забег «Дай пять!» ждут и любят! Это не просто соревнование, наш забег стал большим городским спортивным праздником, количество участников в котором ежегодно увеличивается, - отметил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев. – Хорошо, что среди спортсменов много наших работников и руководителей, представителей городских администраций Нижнего Тагил и Качканара, которые вместе пробежали эту дистанцию.

Активные площадки. Шахматы. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

- Спасибо ЕВРАЗу, что такое замечательное мероприятие ежегодно проводится в Нижнем Тагиле, - сказал глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев. – Пусть традиция продолжается, а спортивные результаты с каждым годом становятся лучше. Очень важно, что забег не просто спортивное состязание, а еще и благотворительная акция.

- Забег ежегодно собирает тысячи любителей бега, - отметил председатель Нижнетагильской городской Думы Алексей Пырин. - Я тоже сегодня бегу и очень рад, что вместе со мной на дистанцию вышли еще четыре депутата!

Развлекательная площадка для детей. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

Благотворительные взносы участников забега составили почти 100 тысяч рублей, ЕВРАЗ удвоит эту сумму. Деньги будут направлены на приобретение спортивного инвентаря для детского сада № 105 в Нижнем Тагиле и в коррекционной школе Качканара.

В детском забеге абсолютным лидером среди мальчиков стал Дмитрий Баталин, который финишировал через 3 минуты 14 секунд. Среди девочек победу одержала Полина Малькова, пробежавшая за 3 минуты 44 секунды. Также в своих возрастных категориях лучшие результаты показали Алексей Бушин, Иван Свалов, Анна Олькова и Екатерина Бахтер.

Победители среди мужчин. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

Победителем взрослого забега в третий раз с результатом 16 минут 20 секунд стал Евгений Штейников. Серебро у доменщика ЕВРАЗ НТМК Петра Медведева, который финишировал позднее на 6 секунд. Среди женщин лучший результат у Елены Сухоносовой. Второй результат у сотрудницы экономического управления Дивизиона «Урал» ЕВРАЗа Валентины Зыковой. Также лучшими в возрастных категориях у женщин стали Виктория Прохорова, Людмила Нечаева, Любовь Черчен, Ирина Первакова. У мужчин - Александр Старков, Олег Александров, Сергей Чирков, Александр Антропов

Все участники забега получили в подарок памятные футболки с символикой соревнования и эксклюзивные медали.

Чемпионки среди женщин. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

Для болельщиков всех возрастов были организованы фотозоны, аттракционы и спортивные игры, работала полевая кухня, где угощали чаем и гречневой кашей. Свое мастерство демонстрировали воркаутеры, кик-боксеры, тхеквондисты. Телекомпания «Телекон» вела трансляцию праздника в прямом эфире на канале Youtube.

Забеги «Дай пять!» ЕВРАЗ проводит с 2015 года в трех городах – Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Москве. В этом году 9 июня забег «Дай пять» пройдёт в Новокузнецке, 23 июня – в Москве.