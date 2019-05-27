2019-05-27T15:46:44+03:00
Экономика

Уральские хлебокомбинаты: «Если не принять мер, печь хлеб в регионе будет некому»

Законопослушные производители проигрывают конкуренцию «теневым» предприятиям, которые могут продать хлеб дешевле потому, что не платят налоги, уверены представители отрасли
Илья МОХОВ
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Фото: ru.freepik.comФото: ru.freepik.com
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«ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА УЖЕ СЪЕЛА ПОЛОВИНУ ОТРАСЛИ»

Уральские хлебопекари бьют тревогу – из-за «теневых» производителей законопослушные компании вынуждены постепенно уходить с рынка. Главной причиной сложившейся ситуации они называют то, что «теневые» компании не выплачивают налоги, как полагается, благодаря чему могут продавать хлеб по цене гораздо ниже, чем у законопослушных производителей.

– Есть производители, которые добросовестно платят налоги. К таким относятся крупные предприятия, которые у всех на виду, – объясняет Сергей Фучкин, генеральный директор «Ирбитского хлебозавода». – Вторая категория это те, кто старается экономить на каких-то вещах и за счет этого получают конкурентное преимущество перед теми, кто работает по правилам. Третья - это те, кто сегодня выпускают продукцию, но об этом, возможно, даже не знает Роспотребнадзор. И вторые, и третьи демпенгуют цены (искусственно занижают их, - Ред.), ведь расходы за счет неуплаты налогов у них ниже.

Раньше в Свердловской области было более 60 хлебозаводов. Сейчас осталось около 25, – поясняет Владимир Сусуйкин, директор «Режевского хлебокомбината». – Понятно, что кто-то был неконкурентноспособен, но в основном предприятия исчезли из-за ценовой войны на хлеб. У тех предприятий, которые не платят налоги, он всегда дешевле.

У «теневого» себестоимость за счет неуплаты налогов на 2 – 3 рубля дешевле. Вот и выходит что тот кто платит налоги должно либо закрыться, либо просто перестать платить налоги. Другого выхода нет.

«НУЖНО ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ПЛАТИТЬ НАЛОГИ»

По данным «Союза предприятий мукомольной и хлебопекарной промышленности Свердловской области» от 10 до 20% выручки законопослушных предприятий уходит в бюджеты и фонды региона в виде налогов и сборов, причем в основном это налоги и отчисления с фонда оплаты труда. Предприятия «теневого» сектора не могут похвастаться тем же. Напротив, из-за них бюджеты всех уровней, а также социальный и пенсионный фонд только Свердловской области, ежегодно недополучают до 1 миллиарда рублей рублей. И это только с одной хлебопекарной отрасли.

Хлебопекари уже написали письмо Министру агропомышленного комплекса и продовольствия Свердловской области. Для борьбы со сложившейся ситуацией они предлагают создать рабочую группу, в которую помимо сотрудников министерства войдут представители «Союза предприятий мукомольной и хлебопекарной промышленности Свердловской области».

– Нужно поставить всех в равные условия – заставить всех платить налоги, – настаивает Владимир Сусуйкин. – Найти «теневые» предприятия просто. Торговые сети платят поставщикам по безналичному расчету. Имеющаяся статистика хлебозаводов, однозначно указывает что на каждые 10 миллионов рублей месячной выручки, предприятие никак не может иметь менее 100 сотрудников, с каждого из которых должны уплачиваться налоги с реальной зарплаты, а не с минималки. В Свердловской области есть такие предприятия, которые поставляют хлеб во все торговые сети, но по данным Минсельхоза, в них официально числится лишь 20 человек. Такого не бывает.

Если же не принять никаких мер, отмечают производители, то со временем количество хлебопеков работающих в белую, будет сокращаться.

– Сегодня предприятия в Березовском, Верхней Пышме и Туринске закрываются, – подытоживает Сергей Фучкин. – И многие мои коллеги в отрасли говорят, что ситуация очень серьезная. Если так будет продолжаться, то хлебопечение, особенно в небольших городах, может прекратить существование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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