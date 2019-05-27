2019-05-27T18:59:05+03:00
Общество

«Город понес затраты»: мэрия Екатеринбурга обменяет два участка на ДК «Химмаш», чтобы его не снесли

На них располагались ветхие и аварийные здания, в которых жили люди
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: личная страницы Андрея Рожкова в FacebookФото: личная страницы Андрея Рожкова в Facebook
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Родители учащихся в ДК «Химмаш» полтора года организовывали митинги против сноса здания: акции привлекали внимание как чиновников, так и известных деятелей города, в частности, участников «Уральских пельменей». Собственник – депутат заксобрания региона Валерий Савельев, которому принадлежат структуры AVS Group, планировал построить на этом месте жилой комплекс. Наконец мэрия предложила альтернативу.

Родители вместе с детьми выходили на митинги полтора года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Родители вместе с детьми выходили на митинги полтора годаФото: Алексей БУЛАТОВ

Замглавы Екатеринбурга Алексей Бирюлин заявил, что Дом Культуры обменяют на два участка: один находится на пересечении улиц Стачек и Баумана, а другой – на улице Инженерной.

– Отметим, что город понес затраты по отселению и сносу ветхого и аварийного жилья на предложенных участках, – приводит слова Бирблина пресс-служба администрации. – На следующей неделе рабочая группа встретится с представителями МУГИСО, мэрии и собственников ДК «Химмаш», чтобы вновь обсудить детали.

В ДК занимались около 700 детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ДК занимались около 700 детейФото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, ДК «Химмаш» – историческое здание, его построили в 1956 году. На момент заявлений о сносе в нем располагались несколько детских кружков и секций: посещали их около 700 детей.

Ранее собственник предлагал выделить в построенном жилом доме площадь для детей. Также в AVS Group заявляли, что неоднократно предлагала администрации города выкупить участок. В апреле 2018 года мэрия решила взять ДК на свой баланс и реконструировать его.

ИСТОЧНИК KP.RU

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