«Город понес затраты»: мэрия Екатеринбурга обменяет два участка на ДК «Химмаш», чтобы его не снесли

Родители учащихся в ДК «Химмаш» полтора года организовывали митинги против сноса здания: акции привлекали внимание как чиновников, так и известных деятелей города, в частности, участников «Уральских пельменей». Собственник – депутат заксобрания региона Валерий Савельев, которому принадлежат структуры AVS Group, планировал построить на этом месте жилой комплекс. Наконец мэрия предложила альтернативу.

Родители вместе с детьми выходили на митинги полтора годаФото: Алексей БУЛАТОВ

Замглавы Екатеринбурга Алексей Бирюлин заявил, что Дом Культуры обменяют на два участка: один находится на пересечении улиц Стачек и Баумана, а другой – на улице Инженерной.

– Отметим, что город понес затраты по отселению и сносу ветхого и аварийного жилья на предложенных участках, – приводит слова Бирблина пресс-служба администрации. – На следующей неделе рабочая группа встретится с представителями МУГИСО, мэрии и собственников ДК «Химмаш», чтобы вновь обсудить детали.

В ДК занимались около 700 детейФото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, ДК «Химмаш» – историческое здание, его построили в 1956 году. На момент заявлений о сносе в нем располагались несколько детских кружков и секций: посещали их около 700 детей.

Ранее собственник предлагал выделить в построенном жилом доме площадь для детей. Также в AVS Group заявляли, что неоднократно предлагала администрации города выкупить участок. В апреле 2018 года мэрия решила взять ДК на свой баланс и реконструировать его.