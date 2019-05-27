В Екатеринбурге школьница едва не погибла при попытке сделать селфи в заброшенном общежитии

В Екатеринбурге врачи ДГКБ № 9 борются за жизнь 14-летней школьницы Полины Мурашовой (фамилия изменена – прим.ред.). Девочку доставили в травматологическое отделение с раздробленным тазом и переломом третьего позвонка. Все это – результат падения с заброшенного недостроенного общежития на улице Таганской.

Как рассказал «Комсомолке» информированный источник в силовых структурах, Полина отправилась на «замороженную» стройку вместе с подругой, чтобы сделать селфи на фоне заката.

- Девочка упала с высоты второго этажа. Одноклассница вызвала «скорую» помощь. Пока неизвестно, как травмы отразятся на ее дальнейшем здоровье, - отмечает источник «КП».

Общежитие должны были построить больше 10 лет назад. Сейчас это место где школьники развлекаются после уроков. Фото: Google maps

Кроме того стало известно, что это далеко не первый инцидент, который произошел на территории заброшенного здания за последние годы. В апреле там также травмировалась девочка: тогда ребенок отделался колотой раной живота после падения с высоты третьего этажа. А в 2015 году на стройке изнасиловали 12-летнего мальчика.

На данный момент объект находится на контроле уральского юридического института МВД, а охраной выступают его курсанты. Прокуратура Орджоникидзевского района проводит проверку.

Силовикам предстоит выяснить, была ли стройка под охраной в тот день, когда пострадала Полина. Фото: соцсети

Завуч школы № 114 (место учебы пострадавшей – прим.ред.) отказалась комментировать инцидент и лишь отметила, что «слышала о случившемся».