2019-05-27T15:46:44+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге школьница едва не погибла при попытке сделать селфи в заброшенном общежитии

Девочка упала с высоты, у нее раздроблен таз и сломан позвонок
Олег Галимов
Поделиться:
Комментарии: comments7
Полине 14 лет, она учится в 7 классе школы № 114. Фото: соцсетиПолине 14 лет, она учится в 7 классе школы № 114. Фото: соцсети
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге врачи ДГКБ № 9 борются за жизнь 14-летней школьницы Полины Мурашовой (фамилия изменена – прим.ред.). Девочку доставили в травматологическое отделение с раздробленным тазом и переломом третьего позвонка. Все это – результат падения с заброшенного недостроенного общежития на улице Таганской.

Как рассказал «Комсомолке» информированный источник в силовых структурах, Полина отправилась на «замороженную» стройку вместе с подругой, чтобы сделать селфи на фоне заката.

- Девочка упала с высоты второго этажа. Одноклассница вызвала «скорую» помощь. Пока неизвестно, как травмы отразятся на ее дальнейшем здоровье, - отмечает источник «КП».

Общежитие должны были построить больше 10 лет назад. Сейчас это место где школьники развлекаются после уроков. Фото: Google maps

Общежитие должны были построить больше 10 лет назад. Сейчас это место где школьники развлекаются после уроков. Фото: Google maps

Кроме того стало известно, что это далеко не первый инцидент, который произошел на территории заброшенного здания за последние годы. В апреле там также травмировалась девочка: тогда ребенок отделался колотой раной живота после падения с высоты третьего этажа. А в 2015 году на стройке изнасиловали 12-летнего мальчика.

На данный момент объект находится на контроле уральского юридического института МВД, а охраной выступают его курсанты. Прокуратура Орджоникидзевского района проводит проверку.

Силовикам предстоит выяснить, была ли стройка под охраной в тот день, когда пострадала Полина. Фото: соцсети

Силовикам предстоит выяснить, была ли стройка под охраной в тот день, когда пострадала Полина. Фото: соцсети

Завуч школы № 114 (место учебы пострадавшей – прим.ред.) отказалась комментировать инцидент и лишь отметила, что «слышала о случившемся».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Кредитный портфель ВТБ в Пермском крае превысил 90 млрд рублей
Банк УРАЛСИБ предлагает корпоративным клиентам отправку зарплатных реестров через систему «1C Direct Bank»
Пострадали пять человек: в Екатеринбурге водитель автобуса отвлекся на звонок и устроил массовое ДТП
На Урале долевая стройка переходит на новый формат: семь объектов могут быть «заморожены»
На Урале гаишники вычислили виновника ДТП по волокнам одежды пешехода, которая прилипла к кузову
В Екатеринбурге «Газель» сбила подростка, бежавшего на красный сигнал светофора
Владимир Путин поговорил с патриархом о ситуации с храмом в Екатеринбурге
В Артемовском поймали водителя под кайфом
Автоледи из Новоуральска отсудила у коммунальщиков за открытый люк 120 тысяч
Екатеринбургский митрополит рассказал, кому нужно молиться, чтобы сохранить страну
Заместитель начальника службы судебных приставов, задержанную по делу о взятке, арестовали на два месяца
В Екатеринбурге запретят парковку еще на шести улицах
В Ревде на два года посадили бесправного водителя, утроившего смертельное ДТП
На Эльмаше из-за ремонта теплосетей перекроют две улицы
Бухгалтер из Екатеринбурга пыталась дважды взыскать с директора долг по зарплате
Во дворах Екатеринбурга за ночь сгорели две иномарки
На ЕКАДе в лобовом столкновении Toyota и Skoda пострадали три человека
В Екатеринбург приедет чемпион мира по боксу в четырех весовых категориях Мигель Котто
Екатеринбуржец погасил долг, узнав, что может лишиться планшета
В финальном матче чемпионата «Урал» обыграл «Анжи» со счетом 2:0
В парке Маяковского высадили 30 тысяч тюльпанов