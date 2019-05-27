В Екатеринбурге вынесли приговор беглому олигарху из «списка Титова»

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга поставил точку в деле беглого олигарха Сергея Капчука. Именно он стал первым бизнесменом из «списка Титова», который вернулся в Россию.

Бывшего представителя правительства Свердловской области обвиняли в присвоении квартиры, купленной на государственные деньги. Преступление 20 летней давности квалифицировали по 159 статье уголовного кодекса «Мошенничество в крупном размере с использованием своего служебного положения, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Капчук в Лондоне. Фото: соцсети

Последние 15 лет Сергей провел в за границей: сначала были Эмираты, затем бурная жизнь в Лондоне в окружении представителей российской элиты. Беззаботной жизни Капчука пришел конец после истории с отравлением Скрипалей.

Ранее по этому же обвинению был осужден его брат-близнец Константин, которому пришлось отсидеть в колонии 3 года, пока Сергей прятался в ОАЭ. Незадолго до побега Капчук также остался без основного источника дохода – контрольного пакета акций Салдинского металлургического завода, которые в итоге перешли лидерам ОПС «Уралмаш».

Капчук вернулся в Россию в конце прошлого лета. Он до последнего надеялся, что его оправдают

На протяжении всех судебных разбирательств Капчук отрицал свою вину и сетовал на сговор против него. Он также требовал вызвать в качестве свидетеля первого губернатора Среднего Урала Эдуарда Росселя, но суд отказал в ходатайстве.

Олигарха приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года, но с учетом амнистии в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, от исполнения наказания он был освобожден.

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Бизнес-омбудсмен Борис Титов раскрыл журналистам состав уехавших в Великобританию бизнесменов, выразивших желание вернуться в Россию. Этот список он составил после встречи с ними в Лондоне в начале февраля. По словам Титова, документ он передал Владимиру Путину. В списке пока 16 человек, но он может быть расширен. «КП» удалось поговорить с двумя фигурантами этого списка – предпринимателями Алексеем Шматко и Сергеем Капчуком (подробности)