2019-05-27T11:29:20+03:00
Экономика

«Группа ЛСР» первая в Свердловской области получила возможность работать без эскроу-счетов

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ЖК "Цветной бульвар", дом 2. Фото: предоставлено пресс-службой "ЛСР"ЖК "Цветной бульвар", дом 2. Фото: предоставлено пресс-службой "ЛСР"
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«Группа ЛСР» стала первым застройщиком в Свердловской области, который получил возможность реализовывать жилье по старым правилам.

Накануне региональный Департамент государственного жилищного и строительного надзора выдал «Группе ЛСР» заключение о соответствии критериям Минстроя, которые позволят компании продолжить работу без использования эскроу-счетов. Первым таким объектом в портфеле застройщика в Екатеринбурге официально стал дом №2 ЖК «Цветной бульвар». Степень готовности здания составляет 68%, а количество заключенных договоров с дольщиками превысило 96%. Минимальные критерии по требованиям Минстроя должны составлять 30% и 10% соответственно.

– Прошлый год прошел под знаком изменений в жилищном законодательстве. В связи с этим нам приходилось трудиться не только над реализацией ранее задуманного, но и постоянно сверять свои планы на будущее с нюансами нового законодательства. Итогом этой масштабной работы стала возможность строить и продавать жилье без использования эскроу-счетов: часть проектов соответствует критериям Минстроя по строительной готовности и объему продаж, – комментирует генеральный директор «ЛСР. Недвижимость – Урал» Владимир Крицкий.

Дом №2 ЖК «Цветной бульвар» – не единственный объект «Группы ЛСР», по которому работа застройщика продолжиться по старым правилам. В ближайшее время, подчеркнул Владимир Крицкий, заключение о соответствии будут получены еще на часть строящихся домов как в «Цветном бульваре», так и в других объектах, которые компания строит в Екатеринбурге.

– Безусловно, какие-то из наших домов попадают под новые правила работы, но в конечном счете, для нас переход в новую реальность строительного рынка будет плавным, – добавил он.

ЖК «Цветной бульвар» будет состоять из 9 жилых домов переменной этажности: от 6 до 33 этажей и пешеходного бульвара, который соединит все дома комплекса в общее рекреационное безавтомобильное пространство. Дома будут возведены из сборного железобетона и из монолита. Площадь квартир и нежилых помещений комплекса составляет более 120 тыс. кв. м. На первых этажах домов расположатся коммерческие помещения под магазины, офисы, банки, аптеки. Для хранения автомобилей жителей комплекса появятся наземные паркинги вместимостью более 1200 машиномест. Около 4 тыс. человек станут жителями «Цветного бульвара». Завершить строительство комплекса планируется в 2023 году.

На сегодняшний день уже заселен один дом, строится еще четыре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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