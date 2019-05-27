Откроет больше 20 приемных на Урале: «Единая Россия» подвела итоги праймериз в Госдуму, на которых победил Шипулин

Бывший биатлонист и олимпийский чемпион Антон Шипулин с большим отрывом выиграл праймериз партии «Единая Россия» на довыборах в Госдуму от Серовского городского округа Свердловской области. Свои голоса за него отдали почти 80% пришедших на участки - 23 874 человека.

По словам секретаря свердловского отделения партии Виктора Шептия, предварительное голосование прошло без нарушений и при участии наблюдателей.

- Это как выборы в миниатюре. В них могут принимать участие все, у кого есть право голоса. На 107 участках работали 492 человека. Сразу был объявлен прием заявок от потенциальных кандидатов. Это все те, кто может быть избран. Главные условия для кандидата - не состоять в другой партии и не иметь проблем с законом. Со всех просили справки об отсутствии судимости.

Секретарь отделения также отметил, что на выборы в Единый день голосования, который пройдет 8 сентября 2019 года, будут выдвигаться только те кандидаты, которые победили на праймериз.

Информация о кандидатах на "праймериз"Фото: Олег Галимов

- Работаем очень прозрачно и беспристрастно. Спасибо всем, кто пришёл на участки и был наблюдателем. Думаю, в Единый день голосования явка будет выше, мы готовы к любому порогу.

Отвечая на вопрос о будущей дислокации Шипулина в случае избрания в Госдуму, Шептий отметил, что экс-спортсмен уже успел погрузиться в проблемы представляемого округа.

- Как Шипулин будет вести работу? Живет он в Екатеринбурге, избирается от Серова, а Госдума находится в Москве?

- Антон должен будет открыть приемную в 21 муниципалитете. У него есть уже понимание, как выстраивать работу через помощников. Ранее от Серовского округа в ГосДуму избирался Сергей Бидонько. Он себя прекрасно проявил.

Сам Шипулин поблагодарил избирателей за доверие и поддержку накануне через свою любимую социальную сеть - Instagram.

- За время подготовки к «праймериз» я объехал каждый из 21 муниципалитетов округа. В общей сложности мы провели более 150 встреч. Я изучил ситуацию, знаю основные проблемы. Это важно для будущей работы, - заявил по итогам голосования Антон Шипулин.

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