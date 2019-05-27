2019-05-27T09:42:13+03:00
Экономика

ВИЗ-Сталь готовит молодые кадры для производства

Поделиться:
Практическое обучение. Фото: пресс-служба ВИЗ-СтальПрактическое обучение. Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь
Изменить размер текста:

В 2019 году производственную и преддипломную практику на ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) пройдут более 50 студентов вузов и колледжей. Для молодежи, которая получает техническое образование, завод стал эффективной производственной площадкой для получения практического опыта.

Будущие специалисты закрепляют профессиональные навыки под руководством опытных наставников в цехах холодной прокатки, ремонта металлургического оборудования, в экологической лаборатории, подразделениях энергетического управления и др.

Первыми к производственной практике приступили студенты Уральского политехнического колледжа (УПК), обучающиеся по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования». Ребята знакомятся с этапами производства трансформаторной стали, изучают технологии, приобретают навыки работы с механизмами и агрегатами.

ВИЗ-Сталь – эффективная образовательная площадка не только для УПК, но и других учебных заведений Екатеринбурга. Ежегодно практику на заводе проходят студенты Уральского федерального университета, Уральского государственного лесотехнического университета, Уральского колледжа имени Ползунова, Уральского монтажного колледжа, Уральского энергетического колледжа и др.

- Высокотехнологичному производству трансформаторного проката необходимы инженеры и рабочие с высоким уровнем технических знаний и навыков. Поэтому студентам и выпускникам профильных учебных заведений ВИЗ-Сталь уделяет особое внимание. Мы не только вносим вклад в формирование их практического опыта, но и в дальнейшем предлагаем перспективным молодым специалистам стабильную интересную работу, возможность повышения профессионального уровня с последующим карьерным ростом, – говорит начальник отдела кадров ВИЗ-Стали Ольга Щербо.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Все в одной карте: «БКС Брокер» и «БКС Банк» представили пакет «Брокер PRO»
«БКС Брокер» совместно с «БКС Банк» представили на днях премиальный пакет услуг «Брокер PRO». В рамках нового продукта, разработанного с учетом пожеланий клиентов, выдаётся статусная карта Visa Infinite.
Новости 24
«Явление экзотическое»: патриарх Кирилл о протесте против строительства храма в сквере Екатеринбурга
Кредитный портфель ВТБ в Пермском крае превысил 90 млрд рублей
Банк УРАЛСИБ предлагает корпоративным клиентам отправку зарплатных реестров через систему «1C Direct Bank»
Пострадали пять человек: в Екатеринбурге водитель автобуса отвлекся на звонок и устроил массовое ДТП
На Урале долевая стройка переходит на новый формат: семь объектов могут быть «заморожены»
На Урале гаишники вычислили виновника ДТП по волокнам одежды пешехода, которая прилипла к кузову
В Екатеринбурге «Газель» сбила подростка, бежавшего на красный сигнал светофора
Владимир Путин поговорил с патриархом о ситуации с храмом в Екатеринбурге
В Артемовском поймали водителя под кайфом
Автоледи из Новоуральска отсудила у коммунальщиков за открытый люк 120 тысяч
Екатеринбургский митрополит рассказал, кому нужно молиться, чтобы сохранить страну
Заместитель начальника службы судебных приставов, задержанную по делу о взятке, арестовали на два месяца
В Екатеринбурге запретят парковку еще на шести улицах
В Ревде на два года посадили бесправного водителя, утроившего смертельное ДТП
На Эльмаше из-за ремонта теплосетей перекроют две улицы
Бухгалтер из Екатеринбурга пыталась дважды взыскать с директора долг по зарплате
Во дворах Екатеринбурга за ночь сгорели две иномарки
На ЕКАДе в лобовом столкновении Toyota и Skoda пострадали три человека
В Екатеринбург приедет чемпион мира по боксу в четырех весовых категориях Мигель Котто
Екатеринбуржец погасил долг, узнав, что может лишиться планшета
В финальном матче чемпионата «Урал» обыграл «Анжи» со счетом 2:0
В парке Маяковского высадили 30 тысяч тюльпанов