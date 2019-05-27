ВИЗ-Сталь готовит молодые кадры для производства

В 2019 году производственную и преддипломную практику на ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) пройдут более 50 студентов вузов и колледжей. Для молодежи, которая получает техническое образование, завод стал эффективной производственной площадкой для получения практического опыта.

Будущие специалисты закрепляют профессиональные навыки под руководством опытных наставников в цехах холодной прокатки, ремонта металлургического оборудования, в экологической лаборатории, подразделениях энергетического управления и др.

Первыми к производственной практике приступили студенты Уральского политехнического колледжа (УПК), обучающиеся по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования». Ребята знакомятся с этапами производства трансформаторной стали, изучают технологии, приобретают навыки работы с механизмами и агрегатами.

ВИЗ-Сталь – эффективная образовательная площадка не только для УПК, но и других учебных заведений Екатеринбурга. Ежегодно практику на заводе проходят студенты Уральского федерального университета, Уральского государственного лесотехнического университета, Уральского колледжа имени Ползунова, Уральского монтажного колледжа, Уральского энергетического колледжа и др.

- Высокотехнологичному производству трансформаторного проката необходимы инженеры и рабочие с высоким уровнем технических знаний и навыков. Поэтому студентам и выпускникам профильных учебных заведений ВИЗ-Сталь уделяет особое внимание. Мы не только вносим вклад в формирование их практического опыта, но и в дальнейшем предлагаем перспективным молодым специалистам стабильную интересную работу, возможность повышения профессионального уровня с последующим карьерным ростом, – говорит начальник отдела кадров ВИЗ-Стали Ольга Щербо.