2019-05-27T09:09:33+03:00
Происшествия

Маленькая дочка в реанимации: под Белоярским, возвращаясь с дачи, разбилась семья с двумя детьми

С их машиной лоб в лоб столкнулся автомобиль, вылетевший со встречной полосы
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: ОГИБДД МО МВД России «Заречный»Фото: ОГИБДД МО МВД России «Заречный»
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Для одной семьи из Екатеринбурга дачный отдых закончился жуткой аварией и больничными койками. На автодороге поселок Белоярский - село Бруснятское - село Некрасово Lada Granta лоб в лоб протаранила Chevrolet Clan.

Фото: ОГИБДД МО МВД России «Заречный»

Фото: ОГИБДД МО МВД России «Заречный»

- 32-летний водитель за рулем Lada, двигаясь со стороны поселка Белоярский в сторону села Бруснятское, не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Chevrolet под управлением 33-летнего водителя. В результате ДТП пострадали 5 человек, из них двое несовершеннолетних детей, - рассказали в ОГИБДД МО МВД "Заречный".

Фото: ОГИБДД МО МВД России «Заречный»

Фото: ОГИБДД МО МВД России «Заречный»

В иномарке ехала семья с двумя детьми 6 и 10 лет. Они возвращались в Екатеринбург с дачи в деревне Измоденово. Все получили ранения различной степени тяжести.

Больше всех пострадала старшая девочка, врачи диагностировали у нее открытую черепно-мозговую травму и травму живота. Сейчас малышка находится в реанимации. Ее младший брат получил рваную рану губы и закрытую черепно-мозговую травму. Также в тяжелом состоянии находится водитель отечественной легковушки.

- Дети находились на заднем пассажирском сидении пристегнутые штатными ремнями безопасности. Мальчик перевозился с нарушением ПДД, - добавили в ОГИБДД МО МВД "Заречный". - На месте происшествия проведены все необходимые замеры, ограничений в движении транспорта не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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