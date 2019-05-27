2019-05-27T09:09:19+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге водитель Lada сбил на пешеходном переходе беременную девушку

Обстоятельства аварии уточняют сотрудники ГИБДД
Олег Галимов
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Фото: Google mapsФото: Google maps
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Ранним утром на перекрестке ГрибоедоваБородина водитель Lada Granta сбил беременную женщину на пешеходном переходе. С травмами пострадавшая была доставлена в ГКБ № 24.

Как рассказали «Комсомолке» в отделении пропаганды городского управления ГИБДД, у девушки диагностирована черепно-мозговая травма.

- В 08:50 по адресу Грибоедова,18 на регулируемом пешеходном переходе водитель Lada Granta при развороте допустил наезд на пешехода, переходившего дорогу справа налево по ходу движения автомобиля. Пострадавшая 1996 года рождения госпитализирована в больницу. Проводится разбирательство, - отметили в разговоре с корреспондентом «КП».

Позже в пресс-службе Горздрава заявили, что диагноз ЧМЗ не подтвердился. У девушки ушибы и травма коленного сустава. Сейчас ее готовят к переводу в Областной перинатальный центр, так как есть риск прерывания беременности.

Добавим, что минувшим вечером на ЕКАДе лоб в лоб столкнулись две иномарки. Авария произошла на 10 километре. По предварительной информации, в ДТП пострадали три человека. С места происшествия они были госпитализированы бригадами «скорой».

Также на прошлой неделе у Центрального стадиона в аварии погибла преподаватель Института связи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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