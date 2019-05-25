2019-05-26T13:05:14+03:00
Общество

«В ногах неправильно сокращаются мышцы»: родные мальчика, сбитого лихачем на Фурманова, просят горожан о помощи

Чтобы ребенок восстановился, нужна помощь дорогих специалистов
Данил СВЕЧКОВ
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После аварии в ногах мальчика стали неправильно сокращаться мышцы. Фото: Павел НорицынПосле аварии в ногах мальчика стали неправильно сокращаться мышцы. Фото: Павел Норицын
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Полгода назад на улице Фурманова лихач, выехавший на тротуар, сбил маленького Ваню Норицына с матерью, а следом еще одного мужчину. Всем троим после этого понадобилась серьезная медицинская помощь. А маленький мальчик после случившегося так до сих пор и не встал на ноги. Чтобы восстановиться после аварии, малышу нужна помощь специалистов.

- В ногах неправильно сокращаются мышцы, которые и мешают Ване ходить, - говорит Павел Норицын, отец мальчика. - Чтобы кости и мышцы росли правильно, нужно их растягивать и постоянно находиться в движении. Развивать вестибулярную систему, мелкую моторику. Движение - жизнь. В настоящий момент мы сделали ботулинотерапию (ослабили спастику на время), нашли несколько хороших специалистов, которые будут нам помогать осваивать новые навыки.

В аварии, случившейся полгода назад на улице Фурманова, пострадали три человека. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В аварии, случившейся полгода назад на улице Фурманова, пострадали три человека. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Сегодня родные мальчика обратились за помощью. На восстановление ребенка нужны деньги, которых у семьи сейчас нет.

- Оказать посильную помощь можно на карту Сбербанк 4276 1600 1393 3719, или по номеру моего телефона 8 950 635 0089, карта Тиньков также привязана к номеру телефона. Лучи добра и доброго здоровья всем неравнодушным! - написал на своей странице в социальной сети Павел Норицын.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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