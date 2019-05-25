В Питере начали экранизировать роман Алексея Иванова про Екатеринбург

В Санкт-Петербурге стартовали съемки художественного фильма по роману писателя Алексея Иванова «Общага-на-Крови», который автор в 1992 году написал в Екатеринбурге во время учебы в Уральском государственном университете. Позже сам Иванов признался, что многие моменты книги взяты из жизни.

Фото: страница Юлии Зайцевой в Facebook

Съемки проходят в реальном общежитии, поэтому обстановка достаточно реалистичная. Главные роли достались внуку Олега Ефремова и сыну Михаила Ефремова Никите, а также Ирине Старшенбаум.

Фото: страница Юлии Зайцевой в Facebook

- На днях мы съездили на съемочную площадку в Стрельну. Кстати, киношники работают в настоящей общаге, только живут там не студенты, а курсанты-моряки. И это, как сказал нам продюсер картины Артём Васильев, - большая удача. Если на площадке нужна тишина, то достаточно выглянуть в окно, крикнуть: «Тихо». И общага замолкает. Как выяснилось, искусство идеально сочетается с военной дисциплиной, - говорит литературный представитель Алексея Иванова Юлия Зайцева.

Фото: страница Юлии Зайцевой в Facebook

Сам писатель признался, что ощущает себя не на съемочной площадке, а внутри собственного романа. Режиссером картины выступил Роман Васьянов, а одним из продюсеров - бывший директор "Четвертого канала" Игорь Мишин. Называться фильм будет «Тенерифе».

Фото: страница Юлии Зайцевой в Facebook