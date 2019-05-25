В Екатеринбурге стартуют первые опрессовки: график

В Екатеринбурге 27 мая стартует первый этап ежегодных опрессовок, из-за чего в домах горожан на время пропадет горячая вода.

В ночь на вторник, 28 мая, с 23 до 7 часов утра специалисты проведут испытание распределительных и квартальных сетей, а в ночь с 29 на 30 и с 30 на 31 мая – обратные трубопроводы.

Кроме этого с 9 до 17 часов 31 мая бригады Екатеринбургской теплосетевой компании проверят трубы в границах улиц Машиностроителей – Победы – Донбасская.

Перед началом опрессовок температура воды, как и давление в трубах, будет снижено.

Напомним, что в этом сезоне энергетики проведут три этапа опрессовок: с 27 по 31 мая,со 2 по 4 июля и с 13 по 15 августа.