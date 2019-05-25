2019-05-25T10:59:19+03:00
Недвижимость

В Екатеринбурге стартуют первые опрессовки: график

В домах не будет горячей воды
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Воду отключат в начале следующей неделиВоду отключат в начале следующей неделиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге 27 мая стартует первый этап ежегодных опрессовок, из-за чего в домах горожан на время пропадет горячая вода.

В ночь на вторник, 28 мая, с 23 до 7 часов утра специалисты проведут испытание распределительных и квартальных сетей, а в ночь с 29 на 30 и с 30 на 31 мая – обратные трубопроводы.

Кроме этого с 9 до 17 часов 31 мая бригады Екатеринбургской теплосетевой компании проверят трубы в границах улиц Машиностроителей – Победы – Донбасская.

Перед началом опрессовок температура воды, как и давление в трубах, будет снижено.

Напомним, что в этом сезоне энергетики проведут три этапа опрессовок: с 27 по 31 мая,со 2 по 4 июля и с 13 по 15 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Православная общественность предложила мэру Екатеринбурга рассказать горожанам о проекте храма у Драмтеатра
Пропавшего школьника с Уралмаша нашли в ТЦ: ему надоел контроль мамы
«Нужно посоветоваться с людьми»: Юрий Шевчук высказался за референдум по храму в Екатеринбурге
Хакеры из Испании атаковали telegram-каналы уральских журналистов
Шарташ засадили деревьями ради проведения Универсиады в Екатеринбурге
В Екатеринбурге пропал 10-летний мальчик
В Екатеринбурге открыли большой стадион
Урал потеряет еще один поселок: причина
В Екатеринбурге хотят перестроить район ради «Экспо-2030»
Сквер, праймериз и обманутые дольщики: обсуждаем самые острые темы с вице-губернатором Свердловской области
В Екатеринбурге ищут мужчину, подозреваемого в убийстве матери
В Екатеринбурге бывшего следователя отправили в колонию
Уральский адвокат пожаловался в Генпрокуратуру РФ на Владимира Соловьева и «бесов», которыми он назвал жителей Екатеринбурга
Мэрия Екатеринбурга позвала горожан обсуждать место строительства храма на форуме
За пять дней в мэрию Екатеринбурга пришло 7500 предложений, где можно построить храм Святой Екатерины
В Нижнем Тагиле водитель, заболтавшись с пассажиром, сбил подростка
Екатеринбуржца, который поджег дом с запертой семьей брата, отправили за решетку