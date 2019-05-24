«Было трудно дышать, пробирался ползком»: на Урале водитель «скорой» вынес из огня соседку-инвалида

Житель поселка Горноуральский Сергей Заровный большую часть времени, что называется, «за баранкой». От него зависит, насколько быстро врач подоспеет к пациенту. Мужчина - водитель кареты скорой помощи.

До недавнего времени Сергею приходилось только транспортировать людей, лечить и спасать - никогда. Все изменилось в одночасье, когда выйдя во двор, он услышал крики о помощи, а потом увидел черный дым, идущий из окон второго этажа соседнего подъезда.

Не думая о себе, Сергей бросился вызволять соседей. К счастью, железная дверь квартиры оказалась незапертой, вторую - деревянную - мужчина выбил ногой, медлить было нельзя.

- Квартира была задымлена. Вспомнил, что внизу воздух более пригоден для дыхания, встал на колени и пополз, подсвечивая себе путь фонариком телефона. Дышать было трудно, в дыму видимость на расстоянии вытянутой руки, - вспоминает Сергей Заровный. - Вблизи выхода из комнаты наткнулся на хозяйку квартиры и потащил её из наружу.

Выносить соседку Сергею пришлось на руках, женщина - инвалид, у нее ампутированы ноги. Когда оба оказались на улице, к дому подъехали пожарные, к этому времени комната в квартире была уже полностью в огне.

- С огнем 3 единицы пожарно-спасательной техники и 9 человек личного состава справились за 20 минут. По предварительным, данным причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении пострадавшей, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

С ожогами первой и второй степени 56-летнюю спасенную хозяйку госпитализировали в больницу.

За спасение женщины Сергей Заровный будет представлен к награде МЧС России.