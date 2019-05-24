В аварии у Центрального стадиона погибла преподаватель Института связи

Утром на перекрестке Крауля-Мельникова белая Lada Priora сбила на тротуаре 62-летнюю женщину. По данным ГИБДД, водитель легковушки двигался по Крауля в сторону Токарей, но в этот момент ему не уступил автомобиль KIA, который шел на разворот. От удара Lada отбросило к пешеходной части, где стояли пешеходы.

Пострадавшей оказалась преподаватель кафедры информационных систем и технологий Института связи Наталья Бикбулатова. Она шла на работу, до здания Института ей оставалось пройти около 300 метров.

В 2016 году Наталья Генриховна получила почетную грамоту от главы Администрации города. Фото: пресс-служба Института связи

- Для нас это огромная потеря. Наталья Генриховна была светлым и добрым человеком, - рассказали «КП» коллеги преподавателя. – Она должна была прийти ко второй паре, ее ждали студенты. Когда мы увидели фотографии в социальных сетях, то сразу узнали ее по зеленому зонтику. Весь преподавательский состав сейчас в шоке.

С места аварии Наталью Бикбулатову доставили в ГКБ № 24 с тяжелыми травмами головы. Позже стало известно, что женщина скончалась. Обстоятельства аварии выясняют в ГИБДД.