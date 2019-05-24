2019-05-24T11:16:14+03:00
Общество

В Нижнем Тагиле полицейские спасли из горящей квартиры бабушку с четырьмя внуками

Жилище сильно заволокло дымом, пожилая женщина запаниковала и растерялась
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской областиФото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области
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В Нижнем Тагиле полицейские не дали погибнуть в пожаре многодетной семье.

Во время дежурства лейтенант Павел Балакин и младший лейтенант Павел Торгашев заметили на балконе второго этажа многоэтажки возгорание. Сообщив об этом в дежурную часть, мужчины бросились к горящей квартире.

Младший лейтенант по приставной лестнице с огнетушителем забрался на козырек магазина, находящегося на первом этаже дома, и начал тушить огонь. В это время его коллега забежал внутрь квартиры. Сквозь густой дым он увидел растерянную пожилую женщину и ее четверых маленьких внуков.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

На помощь прибежал и сосед погорельцев. Вместе мужчины эвакуировали многодетную семью на улицу.

- Благодаря находчивости и оперативности сотрудников уголовного розыска, дети не пострадали, госпитализация им не потребовалась. Пока все малыши, которые сильно напуганы, побудут у родственников, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Руководство полиции поощрит отличившихся сотрудников, а также соседа, спасших жизнь малышам и бабушке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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