В Нижнем Тагиле полицейские спасли из горящей квартиры бабушку с четырьмя внуками
В Нижнем Тагиле полицейские не дали погибнуть в пожаре многодетной семье.
Во время дежурства лейтенант Павел Балакин и младший лейтенант Павел Торгашев заметили на балконе второго этажа многоэтажки возгорание. Сообщив об этом в дежурную часть, мужчины бросились к горящей квартире.
Младший лейтенант по приставной лестнице с огнетушителем забрался на козырек магазина, находящегося на первом этаже дома, и начал тушить огонь. В это время его коллега забежал внутрь квартиры. Сквозь густой дым он увидел растерянную пожилую женщину и ее четверых маленьких внуков.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области
На помощь прибежал и сосед погорельцев. Вместе мужчины эвакуировали многодетную семью на улицу.
- Благодаря находчивости и оперативности сотрудников уголовного розыска, дети не пострадали, госпитализация им не потребовалась. Пока все малыши, которые сильно напуганы, побудут у родственников, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.
Руководство полиции поощрит отличившихся сотрудников, а также соседа, спасших жизнь малышам и бабушке.
ИСТОЧНИК KP.RU