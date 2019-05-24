2019-05-24T12:04:09+03:00
Общество

«Заморозки и дождь»: выходные в Екатеринбурге по-прежнему будут холодными

Но уже в следующий понедельник потеплеет
Маргарита МАХОНИНА
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Зато ветер в эти дни ослабнетЗато ветер в эти дни ослабнетФото: Алексей БУЛАТОВ
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До лета осталась всего неделя. Но пока погода уральцев не балует. То град, то снег, то дождь... Вот и в ближайшие выходные тепла не предвидится.

– В ночь на 25 мая будут заморозки: температура опуститься до минус 1-5 градусов, – предупреждает главный синоптик ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Галина Шепоренко. – Суббота также будет прохладным днем: нас ждет 6-11 градусов тепла. Но уже в воскресенье температура поднимется до плюс 13-18 градусов в дневные часы.

В ночь на понедельник температура будет плюсовая. А уже в понедельник можно будет снова отложить куртку и пуховики в шкаф - нас ждет 23 градуса тепла. При этом синоптики подчеркнули, что за выходные ослабнет ветер и уменьшатся осадки.

– На сервере еще могут быть умеренные дожди, но в южной части, где находится Екатеринбург, их не ожидают, – заключила Шепоренко.

Напомним, ночью 24 мая в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду. Также на Урал, включая Пермский край и Курганскую область, придут заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0 и -5 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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