В Нижней Салде горят шесть домов: три из них жилые

В Нижней Салде в эти минуты пожарные ликвидируют крупное возгорание. В городе одновременно пылают сразу шесть домов.

Сначала вспыхнули два нежилых строения на улице Урицкого. Соседний с ними жилой дом огнеборцы сумели отстоять. Когда, казалось бы, беда миновала, на пульт поступило сообщение об еще одном масштабном пожаре.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

На улице Карла Либкнехта огонь охватил три жилых дома и один заброшенный. Пожарные принимают все меры для локализации огня, но борьба осложняется сильным порывистым ветром.

- На месте пожара развернут штаб пожаротушения. В тушении задействованы 11 единиц пожарно-спасательной техники, 30 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. - Подвоз воды осуществляется от водохранилища, расположенного в 200 метров от очага горения.

На данный момент площадь пожара в общей сложности составляет около 1000 квадратных метров.