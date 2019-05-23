Мэрия Екатеринбурга подаст в суд на распространителей лжи о строительстве элитного ЖК рядом с храмом святой Екатерины

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что городская администрация готовит иски к распространителям ложной информации о строительстве рядом с храмом Святой Екатерины (который планируют построить в сквере у Драмтеата – прим.ред.) многоэтажных домов.

Об этом глава уральской столицы заявил во время встречи со сторонниками возведения храма.

- Мы готовим иски к распространителям информации, которые говорили, что будут строиться жилые дома, пояснил Высокинский.

Во вторник был снесен забор, который ограждал строительную площадкуФото: Алексей БУЛАТОВ

Информация о строительстве элитного ЖК с фитнес-клубом и бассейном появилась на прошлой неделе. Сообщалось, что застройщиком девятиэтажного дома выступит УГМК, главой которой является олигарх Андрей Козицын. В пресс-службе компании с самого начала опровергали информацию о готовящейся стройке.

Такой вброс был явно нацелен на разжигание и без того опасного конфликта между сторонниками сквера и храма. Последние до последнего надеются, что собор святой Екатерины построят именно у Драмтеатра.

Точка кипения противостояния была пройдена после того, как президент Владимир Путин призвал властей города и региона провести опрос. Глава государства отметил, что «меньшинство должно подчиниться мнению большинства». Согласно последнему опросу ВЦИОМ, 74% жителей Екатеринбурга против строительства храма в сквере.

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Встреча с общественностью, которую мэр Екатеринбурга анонсировал в пятницу, вышла за рамки того, чем должна была стать изначально. Предполагалось, что придет около 30 представителей от стороны защищающей сквер, но пришло в два раза больше. (Подробности)

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