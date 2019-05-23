В Екатеринбурге у студентки-медика, проходившей практику в больнице для недоношенных детей, заподозрили корь

В Екатеринбурге из-за подозрения кори временно закрыт прием в больницу № 10, где лежат мамочки с недоношенными детками.

Похожие на инфекцию симптомы были обнаружены у студентки медицинского колледжа, которая проходила в перинатальном центре практику. От обязанностей девушку отстранили и сразу же отправили сдавать анализы.

Поскольку сейчас у всех медработников есть настороженность в отношении кори и симптомов, похожих на нее, то даже при малейшем подозрении на инфекцию специалисты начинают комплекс противоэпидемиологических мероприятий.

- Диагноз пока лабораторно не подтвержден, но все, с кем студентка контактировала в семье, в колледже и в больнице, взяты под контроль. В перинатальном центре стараются привить тех, кого можно, - говорит пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора Анна Ожиганова. - Не всем беременным показана вакцинация, ставить прививки недоношенным нельзя. Но, если мама была привита, у деток может еще сохраниться материнский иммунитет.

На данный момент в больнице не принимают новых пациенток, перераспределяя их в другие медучреждения. Уже поправившихся выписывают под наблюдение по месту жительства.