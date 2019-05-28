Заслуги Ким Чен Ира в строительстве ТПК

Ким Чен Ир(1942-2011 г.г.) начал работать в аппарате ЦК Трудовой партии Кореи в день 19 июня 1964 года. Ему, ведшему за собой ТПК почти полвека, принадлежат выдающиеся заслуги в партийном строительстве.

Самая большая из них – это превращение ТПК в идеологически чистейшее единое целое, успешное осуществление прочного единства и сплочённости ее рядов.

При укреплении и развитии ТПК Ким Чен Ир добивался того, чтобы созданные Ким Ир Сеном идеи чучхе стали единственной руководящей идеологией партии.

В 1970-е годы Ким Чен Ир выдвинул курс на преобразование всей партии на основе идей чучхе, что стало историческим событием, имеющим большое значение в укреплении и развитии ее как револющионной партии, верной принципам чучхе. В марте 1982 г. он опубликовал труд «Об идеях чучхе», в котором он всесторонне обобщил и систематизировал идеи чучхе, благодаря чему они получили дальнейшее развитие и обогощение, усовершенствованы как великая руководящая идеология в деле осуществления самостоятельности человечества. Это служило ещё одним важным моментом в том, чтобы строительство и деятельность ТПК проводились от начала до конца согласно требованиям идей чучхе.

Ким Чен Ир добивался непрерывного развития и обогащения идей чучхе в соответствии с велениями времени и требованиями развития революции.

И после кончины Президента Ким Ир Сена, основателя социалистической Кореи (июнь 1994 г.), Ким Чен Ир, неизменно придерживаясь идей чучхе как руководящей идеологии партии, последовательно воплотил их в жизнь, и вместе с тем в соответствии с велением времени он создал идеи сонгун, уходящие своими корнями в идеи чучхе, и линию сонгунской революции, сформулировал политику сонгун – мощный способ ведения политики при социализме, какого еще не было в мировой истории.

Он всегда обращал большое внимание на достижение единства и сплочённости всей партии, считая это важной задачей партийного строительства.

Он требовал от всех членов партии, чтобы они основательно вооружились идеями чучхе и их воплощением – знаниями политики партии и ни в коем случае не допускали ни малейшего проявления чуждой идейки, нарушающей и разъедающей единство и сплочённость партии. В результате, ТПК сплотилась вокруг единого центра единой мыслью и волей, чувством морального долга, она стала максимально проявлять свою непобедимость как направляющей сили корейского общества.

Ким Чен Ир

Он выступил с инициативой чётко определить в Уставе ТПК, что Трудовая партия Кореи вечно останется как партия Ким Ир Сена, и требовал из поколения в поколение продолжать эстафету единства и сплочённости парии. Единство и сплоченность – это самое сильное оружье, позволявшее ТПК выйти победителем в борьбе за защиту социализма, проходившей в столь суровой обстановке в конце прошедшего века и открыть переломную ситуацию в деле строительства могучего процветающего государства.

Выдающаяся заслуга Ким Чен Ира в партийном строительстве заключается также в том, что он построил ТПК как настоящему партию-мать, служащую интересам народных масс.

Он считал: по своей цели и миссии ТПК является партией, существующей и борющейся за осуществление самостоятельности народных масс; для осуществления их самостоятельных требований и интересов следует не только сплотить людей вокруг партии, но и заботиться о них со всей ответственностью за их судьбу. Определив, что партийная работа есть работа с людьми, он наметил важный принцип партийной работы; всем партийным работникам следует идти в гущу народных масс, прислушиваться к их мнениям и своевременно решить их жизненные вопросы.

При составлении и исполнении хотя бы одной линии и политики он всегда требовал в польной мере отразить в них мнения и требования народа и не допускать никаких посягательств на его интересы.

И в конце прошедшего века, когда антисоциалистические нападки империалистов сосредоточивались на КНДР и от этого страна переживала крайне суровые испытания и трудности, ТПК под руководством Ким Чен Ира неизменно проводила народные мероприятия, такие, как систему всеобщей бесплатной медпомощи, систему бесплатного обязательного образования и др.

Намеченная Ким Чен Иром линияя на построение могучего и процветающего государства, разумеется, имеет своей целью повысить уровень жизни населения, сделать его жизнь зажиточной, на зависть другим. Для радикального решения ароблемы питания народа в крупных предприятияъ по производству хиудобрений осуществили газификацию каменного угля. В разных местах страны построены современные фруктовые плантации, в том числе Тэдонганское объединенное плодоводческое хозяйство площадью более чем в 1000 гектаров, на высоком уровне оснащены плодоперерабатывающие и пищевые фабрики, которые дают стране большую пользу. Новопостроенные повсюду всеноводческие, птицеводческие фабрики, рыбоводческие фермы, теплицы, работающие на солнечном тепле, играют большую роль в значительном улучщении питания населения. Процесс производства виналона, опирающийся на отечественные ресурсы, оснащен сверхсовременной технологией, что вызывает большие перемены в производчтве химволокон и других химических изделий.

Ким Чен Ир уделял особое внимание тому, чтобы при политике ТПК народ вдоволь наслаждался зажиточной и цивилизованной жизнью. И в последние дни своей жизни продолжал служебные поездки, посещая Кэсонский молодежный парк, Музыкально-информационный центр «Хана», Торговый центр в районе Кванбок и другие.

Встречая 100-летие со дня рождения Ким Ир Сена, в Пхеньяне строились жилой массив в районе Мансудэ, дельфинарий, открытый каток, современный водно-оздоровительный комплекс и другие монументальные творения. Это, можно сказать, является знаменательным подарком, что ТПК, осуществляя прижизненный план Ким Чен Ира, готовит для народа.

Хотя Ким Чен Ир ушел из жизни, но ТПК выдвинула его на высший пост вечного Генерального секретаря. Его заслуги в деле строительства партии будут навеки сиять вместе с победоносно продвигающейся вперед ТПК.

Книга Ким Чен Ира "В поддержку замысла товарища Ким Ир Сена еще больше умножить богатство и могущество нашей страны, нашей Родины: ссылка.