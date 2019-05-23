2019-05-23T12:04:32+03:00
Экономика

ВИЗ-Сталь продолжает совершенствовать качество поверхности трансформаторного проката

Ввод нового оборудования в промышленную эксплуатацию позволит увеличить выпуск продукции высшего сорта
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Стан 1200 №1 вторая прокатка ВИЗ-Сталь. Фото: пресс-служба ВИЗ-СтальСтан 1200 №1 вторая прокатка ВИЗ-Сталь. Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь
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ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) завершила оснащение прокатных станов автоматизированными системами управления планшетностью полосы, которые обеспечивают высокие геометрические параметры качества поверхности металла.

Планшетность, то есть отсутствие «коробоватости» или «кромочной волнистости» полосы, – важная потребительская характеристика трансформаторного проката. От нее зависит качество нанесения электроизоляционного покрытия на последующих этапах производства продукции.

Система планшетности полосы. Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь

Система планшетности полосы. Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь

Станы оборудовали системами роликов специальной конструкции, которые фиксируют уровень давления частей прокатных механизмов по всей ширине полосы металла. Полученная информация поступает на пульт управления, чтобы оператор смог максимально точно отрегулировать настройки работы стана. Сейчас параметры корректируют вручную, далее этот процесс автоматизируют.

Ввод нового оборудования в промышленную эксплуатацию позволит увеличить выпуск продукции высшего сорта, что обеспечит среднегодовой экономический эффект более 20 млн рублей. Объем инвестиций в проект программы повышения качества трансформаторного проката составил 53 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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