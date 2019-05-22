2019-05-22T21:06:39+03:00
Спорт

Провальный реванш: «Урал» проиграл в финале Кубка России московскому «Локомотиву»

Матч прошел при полных трибунах стадиона «Самара Арена»
Олег Галимов
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Свободных мест на стадионе практически не было. Фото: пресс-служба ФК "Урал"Свободных мест на стадионе практически не было. Фото: пресс-служба ФК "Урал"
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В Самаре завершился финал Кубка России по футболу, который в этом году разыгрывали екатеринбургский «Урал» и столичный «Локомотив». Генеральная репетиция этого противостояния прошла в минувшее воскресенье в уральской столице – тогда по окончании 90 минут на табло горел счет 2:2.

Для «Урала» эта встреча должна была стать реваншем за поражение в финале 2017 года, когда «Локомотив» забил два мяча в самом конце, а завершилось все массовой дракой.

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Сегодняшний матч практически полностью прошел под диктовку «железнодорожников». Подопечные Юрия Семина с первых минут бросились в атаку и постоянно угрожали воротам Ярослава Годзюра.

Открыть счет удалось после удачной подачи углового: Дмитрий Баринов в воздухе переиграл Павла Погребняка и отправил мяч в ближний угол.

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Все попытки «Урала» сравнять счет строились через навесы в центр с фланга. Мяч изредка добирался до Владимира Ильина и Павла Погребняка, но точного удара в створ по воротам Гильерме так и не последовало.

Во втором тайме Дмитрий Парфенов пошел ва-банк и выпустил на поле Марко Араторе, но даже быстрый швейцарец не смог обострить игру в атаке.

В итоге в графе забитых голов у «Урала» так и остался гореть «ноль».

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Лучшим игроком матча был признан автор единственного забитого мяча Дмитрий Баринов. Заслуженная и закономерная победа столичного «Локомотива».

На пресс-конференции главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов отметил, что лишь во втором тайме его команда стала правильно выходить из обороны в атаку.

- В таком турнире самое главное - кто победитель. Благодарю своих футболистов за игру и тот путь, что мы проделали. Создавали опасные момент, но надо еще и забивать, - отметил Парфенов.

"Комсомолка" вела прямой репортаж с матча.

ИСТОЧНИК KP.RU

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