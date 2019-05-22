Вызвал такси… а приехал насильник Шурыгиной

Вот уж, и правда, «мир тесен». Будучи в командировке в Самаре, я среди ночи оказался на городской набережной. Идти пешком по незнакомому городу – затея так себе. Общественный транспорт после полуночи не ходит. Чтобы доехать до гостиницы, открыл «Яндекс.Такси». Надо же, тариф «комфорт» всего 128 рублей. Решил шикануть и доехать с комфортом. Заказал. Моментально прилетела смс: «Вам назначен белый Nissan Almera».

Жду минуты три. Подъезжает машина. Как и обещали белая, чистая. Сажусь на переднее сидение, здороваюсь с водителем и уже готовлюсь достать из кармана наушники. И тут вздрагиваю. Уж, больно знакомое лицо…

- Я мог вас где-то видеть? Вы в кино не снимались? – без задней мысли интересуюсь у молодого парня. На вид ему лет 25.

- Нет, - с улыбкой во все тридцать два зуба ответил он. - В кино еще не звали, но вы действительно могли меня видеть.

- Так, может, напомните, где? – так же обыденно настаиваю.

- Ну, может у Андрея Малахова на Первом канале…

И тут в машине повисла неловкая пауза. Черт возьми, да это же 24-летнй Сергей Семенов! Тот самый парень, который изнасиловал Диану Шурыгину. В прошлом году лица этих двоих сутками крутили на всех федеральных каналах. Она 16-летняя развязная девчонка. Чего только стоит ее знаменитая фраза про алкоголь в стакане, в котором было налито «на донышке». Он старше ее на три года. В 2016-м парня признали виновным и осудили, аж на восемь лет. После апелляции наказание ему смягчили до трех лет. На свободу Семенов вышел в январе 2018-ого. Но в моей голове пазл не складывался. Дело было в Ульяновске. А мы в Самаре!

- Ты же Сергей? Семенов? – ловлю себя на мысли, что нервничаю – не каждый день тебя в такси подвозят скандальные звезды.

- Все верно, вы меня узнали, - мой водитель был по-прежнему невозмутим.

Про случай с Дианой Шурыгиной сняли аж пять передач "Пусть говорят" Первого канала.Фото: скрин с видео

Разумеется, на этом наш разговор не закончился. Я бы не простил себе, если бы не узнал у него, как он оказался в Самаре и почему работает в такси. Наверняка многие бы захотели иметь такого известного в Сети сотрудника, несмотря на его «криминальное» прошлое.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/600124" frameborder="0"></iframe> Как Диана Шурыгина сорвала эфир в “Комсомольской правде”.Мы хотели дать высказаться, но семья Шурыгиных выбрала другой вариант - со скандалом сорвать эфир

- Как ты оказался в Самаре?

- После всей этой истории оставаться в Ульяновске было нельзя. Город небольшой, меня все узнавали. Пробовал найти «место под солнцем» в Москве, но покорить столицу не вышло. Решил перебраться в Самару, сначала не планировал оставаться здесь надолго, но потом влюбился в девушку. Сейчас она учится в университете. Ее родители категорически против нашего общения. Сами понимаете, репутация у меня так себе. Жду, когда она вуз окончит, потом мы с ней переедем.

Поездка со скандальной звездой обошлась в 180 рублей.Фото: Олег Галимов

- А с каких пор у нас знаменитости в такси работают?

- Знаменитости (смеется). Скажите тоже. В Самаре мы с другом открыли юридическую фирму. Хотим помогать тем, кого несправедливо осудили, как меня. К нам из разных городов письма приходят. Из вашего Екатеринбурга было что-то. Но если честно, бизнес пока не идет. Дохода не приносит. А жить на что-то нужно. Вот и пришлось пойти крутить баранку. Деньги не большие, зато зарплата стабильная.

Сергей Семенов в декабре 2016 года был осужден на 8 лет и 3 месяца колонии строгого режима. Фото: YOUTUBE

- Я кстати смотрел выпуск Первого канала. Вы же с Дианой проходили детектор лжи. Ты же признался, что у вас был половой акт.

- Ох уж эти шоу. Все – это постановка. А Диана после всего этого со мной один на один не общается.

- Кстати, она не пробовала извиниться? Засадила тебя за решетку. Но ты же ее не насиловал.

- Я по ее взгляду вижу, что она сама не верит в небылицы, которые рассказывает уже три года.

- В колонии к насильникам отношение, говорят, жесткое.

- Так это к насильникам. Думаете, они там телевизор не смотрят? Еще как смотрят! Все прекрасно знали, что меня подставили, и что на самом деле из себя представляет Диана Шурыгина. В колонии были на моей стороне. И многие там, кстати, не самые плохие ребята. Ну да, что мы все о грустном. Приехали. С вас 180 рублей…

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